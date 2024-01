UNO imaginó un futuro fastuoso, lleno de ocio y de verdes praderas, máquinas extraordinarias capaces de amarnos y de hacer nuestro trabajo (sin merma en el poder adquisitivo…). ¿Qué sucede entonces? ¿Qué clase de futuro es este que tenemos ahí fuera, prácticamente en la puerta? ¿Una versión beta? ¿Un arreglillo para ir tirando? ¿Un invento averiado, trucado, vendido mediante engaños? ¿Un futuro ‘fake’, como marca la moda actual?

Suele decirse que buen político, o buen presidente, es aquel al que le comprarías un coche de segunda mano. Poco me parece, la verdad. ¿Está usted dispuesto a comprar el futuro a muchos de los líderes contemporáneos? Es algo más que un coche, me temo, más que un piso, más que una hipoteca. ¡Es el futuro! Es de esas cosas que hay que comprar sobre plano… Y ni siquiera. No hay seguridad de que vaya a construirse, según los arquitectos de la nueva política (alguna habrá), más bien es comprar una entelequia, un estado de ánimo, incluso una estética, una ilusión quebradiza, una quimera.

Porque futuro, lo que es futuro, parece que hay (si resistimos, que eso está por ver). Pero El Futuro es otra cosa. De eso se trata. ¿Creen que el movimiento global retrógrado, maniqueo, que pone en cuestión el conocimiento y prefiere las pulsiones emocionales de la gente (el cabreo es lo que de verdad cotiza al alza, el odio al otro), puede vendernos tan alegremente una linda parcela de futuro sin darnos gato por liebre? Dicho de otra forma: ¿no les parece sospechoso que se estén dirimiendo guerras que tanto nos recuerdan a las guerras del pasado siglo, si es que no tienen un toque medieval, ya saben, fuego, barro, sangre, muerte, destrucción y escombros por doquier? ¿Vendernos un futuro, es decir, El Futuro, con este paisaje? Vamos, vamos. Ni siquiera sobre plano. Ni siquiera sobre maqueta.

Si este futuro es una versión beta, creo que aún está muy en pañales. Por un lado, te mandan una nave a la Luna (no todas llegan: ¿hemos olvidado tan pronto cómo se iba?), pero por otro te recuerdan que estamos sujetos a la desinformación, comiditos por las redes y sus egos revueltos, sujetos a llamadas desconcertantes de una peña que aún llama al teléfono fijo (sucede como con el correo postal, donde sólo esperas ya facturas o publicidad).

Me imaginé un futuro hermoso, en paz, claro, eso lo primero, pero lleno de flores, de ballenas, de corales, tiempo libre para no hacer nada (eso será el no va más del progreso, ya verán), por supuesto sin horarios (una antigualla), con máquinas que lo mismo te sirven un té que te arreglan una lavadora (aunque no habrá lavadoras, tan prosaicas…). Y ya ven cómo estamos. Ya ven los miedos, las prevenciones, el sentimiento de fracaso, el presente preñado de incertidumbre, de censuras de obras clásicas (el futuro las reescribe bien: ¡ajá!), de llamadas incómodas o estúpidas, por no hablar del menudeo de los datos personales, la conquista de nuestro corazón y nuestra cartera por el algoritmo, ese supuesto enviado de los dioses, que cree leer nuestra mente y adivinar nuestros gustos como si fuera un viejo oráculo. ¿No se han reído nunca de la osadía del algoritmo? Háganlo, pero cuidado…

Esto tiene que ser una versión beta, sí, pero mala de solemnidad. Aún con el odio y con la sangre del mundo entre los pliegues… Por lo visto, todo dependerá de elegir bien el sendero que se bifurca en el jardín. Todo dependerá del último giro… Si la IA se desmanda y decide que no damos la talla… ¿Tendrá piedad de nosotros? ¿Acabaremos siendo esclavos de un ejército de robots? (Sí, he visto muchas películas, pero…) No veo maldad en los robots domésticos, pero ahí están, reconociendo concienzudamente el terreno como los gatos. El mundo está ya mapeado hasta el último gramo de arena (lo que no impide cientos de catástrofes) y quién sabe si pronto también lo estará nuestro cerebro. Y parece que Trump está a punto de ganar otra vez (De Santis se baja del burro: quiero decir, del elefante). Alerta naranja, me dice uno aquí al lado. Mucho ojo con la saturación por exceso de mesías.