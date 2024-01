Nunha dimensión europea o acordo amosado na manifestación deste domingo 21-X entre o ecoloxismo ambientalista, os sectores produtivos do mar e a sociedade civil galega é absolutamente inédito. Moito máis cando, a só catro semanas das nosas eleccións nacionais, as forzas políticas da oposición galega ficaron nidiamente subordinadas ao pulo da xente galega do mar. Ao pulo da cidadania que foi quen de encher a cidade histórica compostelá e a súa Praza Maior.

Cando era tempo de Nadal, Aninovo e Reis, o PPdeG na Xunta repenicou a mala xestión do Prestige, negando a realidade, minimizándoa, deturpándoa... Mais abondou para desmentir este relato o traballo temperán dos medios municipais dos concellos de Muros, Ribeira e outros varios, afortalados polos medios contratados pola aseguradora da empresa responsábel da carga do contedor, cando daquela a Xunta non era quen de despregar os seus propios medios.

E agora, cando souberon da convocatoria cívica do sector pesqueiro-marisqueiro, da sociedade civil galega e do ecoloxismo ambientalista que deu nesta enxurrada cidadá do domingo, os voceiros do PPdeG trabucáronse gravemente ao lle responsabilizar desa convocatoria ao BNG e demáis forzas da oposición, Cando ste chamado xurdíu só dunha sociedade civil galega que, malia que non lle interese ao partido que retén o Goberno da Xunta, segue a reflectir a forza social e económica do complexo mar-industria e máis o compromiso deste país cos seus recursos, territorio e medio natural.

Velaí que o PPdeG, minusvalorando á nosa sociedade civil e alcumándoa falsamente de seguidista a respecto dos partidos da oposición, activara o peor escenario para o Goberno de Rueda: aquel que mide respostas, actitudes e aptitudes de cada forza política a respecto da solución dos problemas da Galicia. Aquel onde hoxe perden.

O profesor Barreiro Rivas (USC), antigo vicepresidente da Xunta, ven de definir, noutro xornal galego, as vindeiras eleccións nacionais do 18-F. E faino, non dende unha inexistente confusión multipartita, senón dende un confrontamento PP-BNG, malia que sexa evidente a necesidade para éste último de aquelar coalición co PSdeG. Quere isto dicir, para o politólogo de Forcarei, que non hai rebumbio ningún, senón dúas alternativas definidas. Seguer como estamos dende hai 15 anos ou irmos cara unha remuda substancial.

Percebimos que Galicia vai ben? Os 15 anos de Feijóo e Rueda melloraron a nosa calidade de vida, economía, saúde pública e autogoberno? Emigran máis as nosas persoas máis preparadas? Somos donos do noso território, dos nosos recursos, da nosa economía?

Diante destas realidades, destes problemas e cuestións, semella normal que o inquilino de Monte Pío teña grandes dúbidas e que acredite que, quizais, estatalizar a campaña (como quere facer Feijóo) non sexa, en último de contas, unha idea tan cativa.