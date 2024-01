Las publicaciones de Xavier Castro (Cangas, 1954), profesor de Historia Contemporánea, han tenido en el mundo de la alimentación un campo recurrente, con títulos muy valorados desde el año 1999, A lume manso. Estudios sobre historia da alimentación, y el 2001, en el que publicó Ayunos y yantares. Usos y costumbres en la historia de la alimentación, para seguir, ya en el 2006, con A la sombra ejemplar de los parrales. Cultura del vino en Galicia y otros espacios peninsulares y, ya en el 2010, presentando dos nuevas publicaciones, abundando, en una de ellas, sobre la temática anterior- A rosa do viño. Cultura do viño en Galicia- y, en otra, incidiendo en un determinado modo de alimentarse; Yantares gallegos: historia de la dieta atlántica. Otra de sus obras fundamentales, en este campo de investigación, es la titulada Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá en Galicia (Séculos XIX-XX) , con una primera edición en el año 2007 y una segunda, en el 2019.

Con estos brillantes antecedentes aparece una nueva publicación suya, ya en el año 2023, que responde al título Cociñeiras con talento. Mulleres e gastronomía en Galicia, una obra que mantiene su buen nivel, el rigor que le caracteriza y, profundiza en una de las cuestiones capitales del tema: el del papel de la mujer, básica, en este mundo de la gastronomía. Tras una laborada introducción, la obra se distribuye en cuatro capítulos. En el primero atiende a las mujeres como productoras, compradoras y vendedoras de alimentos. En el segundo, como cocineras. En el tercero nos la presenta ante la mesa, definiendo sus actitudes al respecto. Y, en la cuarta se relaciona la condición femenina y la sociabilidad, distinguiendo entre tipos de mujeres, menús, sobremesas como placer de los hombres, entre otras cuestiones agudamente consideradas. Cuenta el libro, además, con un prólogo de la chef Lucía Freitas (Santiago de Compostela, 1982) y se completa con un repertorio de bibliografía y fuentes, así como de precisas notas que completan lo previamente considerado. Es éste un libro que, como otros de Xavier Castro, parte de un extraordinario conocimiento de lo tratado, basado en documentación extraída de archivos, de textos de carácter literario, unos, y, otros, de interés histórico, que nos llevan desde un saber de lo general, más allá de lo propiamente galaico, hasta lo más concreto, que puede basar lo que se enseña en el enorme poderío que mplícito en una anécdota cualquiera. También hay, en lo que escribe, un profundo ahondamiento sobre lo que es Galicia y sus gentes, a través de su historia, a veces aprendida por medio de entrevistas realizadas con el fin de recabar más información. Y lo escribe con un lenguaje riguroso y sencillo, mostrándose como un excelente comunicador, algo que, hasta la fecha, lo hizo merecedor de diversos reconocimientos.