EL PANORAMA de la música clásica en Galicia se podría resumir con la palabra de mantenimiento, mantenimiento de cosas positivas, pero también de cosas negativas.

Como aspectos negativos podemos anotar que en la última década no ha habido presencia en Galicia de ninguna orquesta sinfónica de fuera de España. No solo de las destacadísimas como pueden ser la Filarmónica de Berlín o la de Viena o las consideradas dentro de las veinte principales, sino de otras buenas orquestas europeas y americanas que las vemos actuar con envidia fuera de Galicia. Es lógico que Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Sevilla tengan mayor presencia de orquestas dado que cuentan con mucha mayor población y recursos, pero sin embargo otras comunidades como Castilla-León, Aragón Navarra, Asturias, Cantabria, Navarra o Murcia a lo largo del año cuentan con la presencia de algunas orquestas extranjeras. No se entiende cómo Galicia permanece tantos años sin alguna, más cuando la Xunta de Galicia se ha convertido en los últimos años en un empresario de primer nivel para actuaciones de conjuntos musicales de rock, raperos, pop o cualquier otro género. Quizás no sea más que un signo de falta de visión y de pobreza cultural.

Por lo demás, las dos excelentes orquestas, la Sinfónica y la Real Filharmonia siguen su curso con nuevos directores. Es positivo que extiendan su actividad a otras ciudades de Galicia además de sus sedes A Coruña y Santiago, aunque no se comprende que la Sinfónica apenas actúe en Santiago, cuando siempre es bien recibida y los miembros de la orquesta aprecian y desean el auditorio de Galicia en Santiago por su magnífica acústica. De nuevo la falta de visión de los programadores en Santiago este detrás de esa ausencia. Visión que sin duda ha hecho que algún día no se llegue a apenas cien personas escuchando a la orquesta, como sucedió el pasado 12 de Enero.

Se mantienen iniciativas interesantes como la de la orquesta Gaos, la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago y la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia en A Coruña que constituyen una base sólida de formación de buenos instrumentistas. Junto a estas actividades es de destacar los múltiples coros y bandas activas en varias ciudades pueblos de nuestra comunidad, algunos de ellos de gran calidad y en todos ellos un gran animo y compromiso. Muchas veces no se valora suficiente lo que representa para la sociedad el que una parte significativa de ella este implicada en una labor colectiva cultural como son los coros. Uno de los directores de coros en Santiago, hablando de lo numerosos que eran, me decía que no era disparatado decir que cerca de un 10% de la población de Santiago participa en algún coro. Desde luego no hay ninguna otra actividad, exceptuando la práctica religiosa que aglutine más personas.

Hay otras actividades interesantes relacionadas con la música de cámara y con la barroca. Sin embargo, se tiene nostalgia de los magníficos festivales de música barroca que se hicieron varios años en Santiago con las principales figuras y orquestas del género que atraían la atención de bastantes asistentes. Ahora que hay elecciones, de nuevo el dilema en la música clásica es mantenimiento o impulso.