EL PASADO DOMINGO hubo una gran manifestación en Santiago. O una manifestación grande. Así debe calificarse cuando la convocatoria fue secundada por miles de personas. ¿Cuántos? Las fuentes discrepan. Los organizadores hablan de 20.000, la Policía Nacional rebaja la cifra a 7.500 y la Policía Local, con diplomacia políticamente correcta, nos traspasa la solución al problema en el que falta un dato sin el cual no es posible obtener el resultado. Dice que los manifestantes ocuparon aproximadamente los tres cuartos del Obradoiro, pero no sabemos cuánta gente cabe en la plaza. Claro que depende de lo apretados que estén. Por sus dimensiones, tanto puede ocuparse con 10.000 como alcanzar los 20.000 en modo lata de sardinas.

He aquí los datos, que tampoco aclaran mucho dadas divergencias. Las cifras, analizadas fuera del contexto, son notables. Varios miles de personas, reflejaron todos los medios de comunicación. Pero, ¿fue un éxito o un fracaso? ¿una acción positiva, neutra o negativa para la defensa del mar? ¿Estaba contaminada por la campaña electoral? Trataré de responder.

Ni éxito ni fracaso. Más bien estoy en que la convocatoria pinchó. Como pinchará Rueda si no consigue más de 37 diputados, aunque también serían muchos diputados y bastantes más que el siguiente concursante. Aunque no se alcanzó el objetivo –llenar el Obradoiro– tampoco se puede calificar de fracaso, pero menos de éxito. Todo hacía prever un abarrote. Estaba promovida por más de cien organizaciones, apoyada por todos los partidos de la oposición, con presencia de sus máximos líderes en Galicia y los venidos de Madrid, entre ellos Yolanda Díaz e Irene Montero. Tenía lugar en plena campaña electoral con su consecuente efecto movilizador, en una jornada primaveral propicia para de paso visitar Santiago y con la nostalgia del Prestige evocadora del exitoso Nunca Máis. Pero reúne más gente el BNG por el Día da Patria, sin estímulos adicionales. La consecuencia del resbalón es que al día siguiente cayó en el olvido.

La crisis de los pélets tendrá efectos positivos si las autoridades mundiales de la navegación y las más cercanas responsables del cuidado del mar y la costa toman medidas para evitar o paliar los efectos de incidentes como este y en general contra la contaminación plástica. Manifestaciones como la del domingo, precisamente por coincidir con una campaña electoral, generan dudas sobre la verdadera intención de los convocantes. Tampoco ayuda al sector del mar, sufridor en los últimos meses de varios contratiempos, el alarmismo creado sobre los efectos nocivos de las bolitas. Ni en el del turismo, aunque en menor medida al coincidir en temporada baja.

Los intereses electorales –electoralismo– de la manifestación son tan legítimos como evidentes. La fecha fue elegida con intención. Podría haber sido antes si, como dicen, desde el 10 de diciembre ya se conocía el vertido, o bien dejarla para el domingo, 17 de marzo, Día Internacional de Mar establecido por la ONU. Veremos si ese día, tras los comicios, alguien se acuerda del vertido. No obstante, si hemos de hacer de la necesidad virtud, a los partidos que la apoyaron les sirve para testar el grado de movilización actual entre sus devotos. Supongo que habrá preocupación al no alcanzar el objetivo de llenar el Obradoiro. Es un indicador, valioso termómetro, que no posee el PP, salvo que crea que el pinchazo de la oposición le beneficia. No estoy tan seguro.

Desconozco si la austera puesta en escena de Pontón en la presentación pocos días después de un decálogo de buenas intenciones, en papel blanco sin siglas ni estrella roja, de impronta socialdemócrata, sola pero protegida con la imagen de la catedral al fondo es consecuencia de un Obradoiro al 75 por ciento. Si non e vero e ben trovato.