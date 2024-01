YO TAMBIÉN creo que el periodismo tiene futuro, y no sólo porque lo vea a todas horas, en casa y fuera, sino porque uno se ha alimentado (sobre todo espiritualmente, en mi caso) de esa pasión. Quiero creer en el periodismo, como creo en la literatura, en las artes, en las palabras. Ya saben, esas cosas. Hay una opinión sostenida en contra de las ocupaciones de letras, como si en lugar de profesiones fueran caprichos. La hija que quiere ser pintora, el hijo que quiere ser poeta, pudiendo ser ingenieros, o así. Que un amigo te mire con pena, si los vástagos se extravían en el mercado laboral, no viene de ahora. Ya hace mucho tiempo que ser artista, escritor (¡no digamos poeta!), estaba mal visto: por razones profesionales e incluso morales, ya puestos.

Creo que la batalla moral se ha ganado (aunque la libertad creadora está en entredicho, con las olas censoras), pero no así la profesional. De ser el mejor oficio del mundo, que decía García Márquez (también decía que se parece mucho al boxeo, pero no permite tirar la toalla), el periodismo se ha convertido para muchos en un lugar un tanto brumoso e impredecible, aunque se dice que ser periodista es como ser sacerdote: no puedes dejar de serlo, aunque te lo propongas.

Siempre ha sido una profesión muy romantizada, con la bohemia y eso, algo que, en realidad, ya ha desaparecido, salvo en los grandes emporios de la comunicación. Incluso allí: apenas queda nadie de madrugada. Y puede que eso sea un éxito, si de conciliar hablamos. Incluso si hablamos de conciliar el sueño. Algo que, hace décadas, cuando fuimos jóvenes sin medida, jamás hicimos. No es que uno eche de menos el humo de las redacciones y el tableteo de las máquinas de escribir (viví esa época de extinción, esa evolución del paisaje), o quizás sí, quién sabe, pero siempre se romantiza lo que se considera poético, creativo, y, por tanto, lo que se considera que no es tan necesario para la sociedad como lo es un ingeniero o un médico. Evidentemente, se trata de un grave error. El periodismo es imprescindible.

Más allá de los inconvenientes de la profesión en los tiempos modernos, del vértigo que produce la tecnología, el peligro está en creer que la información puede venir de cualquier lado y con idéntica calidad. Los que tenemos vástagos arrojados que pretenden resucitar el periodismo (¡pudiendo ser ingenieros!) sabemos que ellos han sido recriados también en el universo de los ‘influencers’ y los ‘trending topics’, como decía ayer en ‘El País’ Marta Peirano. Pero empiezan a aprender, espero que no sea demasiado tarde, que el buen periodismo, bien escrito, bien construido, bien documentado, sigue mereciendo la pena. No sólo eso. En sus manos está nuestra salvación, y no creo exagerar.

Al periodismo se lo han querido devorar la impostura y el bulo, y las herramientas para ello son feroces. Cierta política se ha aliado con estas formas un tanto zafias de puentear al comunicador, a veces incómodo, de acuerdo, y por eso llevamos demasiado tiempo asediados por esos intentos de reducir la realidad al maniqueísmo, a la simpleza, ideal para algunos propósitos. El periodista habla y escribe, vive en el terreno de lo complejo, y eso va en contra de la sociedad de lo inmediato, esa que enciende y apaga botones, creyendo que así se enciende y se apaga la realidad. No, no y no.

Coincido con Peirano en que el periodismo, que parece herido, a veces gravemente, puede vivir en breve una nueva edad de oro. Porque lo necesitamos, y lo que se necesita no es prescindible nunca. Ya estamos viendo que, si nos dejamos llevar, todo se dirá y se hará sin nosotros. Nos dirán lo que nadie dijo nunca (ya lo hacen), incluso lo que nunca dijimos nosotros mismos, y tendremos que creerlo. Hay que hacer mejor periodismo, pero también hay que hacer mejor política, y otras muchas cosas. Llega la IA, ‘velis nolis’ y sí, lo que hay que hacer es no tirar la toalla (además no se puede, dijo García Márquez): regresar a la esencia de la profesión, al valor de la buena escritura con alguien real detrás. Lo contrario, será la oscuridad.