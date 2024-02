LO SIENTO: hasta aquí pude llegar, pero ir más allá ya no. El debate en el pleno del Congreso de los Diputados de la llamada ley de amnistía me resultó, de tan áspero, definitivo. La intervención de Junts me pareció inaceptable, tanto por lo que dijo como por lo que dio a entender. En el mejor de los casos, me pareció que ofrecía amor por precio, pero a eso, por lo menos en mi pueblo, no se le llama amor. Se me entiende, ¿no?

Y aunque se pudiera esperar que a la hora de la votación serían capaces de compensar su retahíla con una actitud un poco más constructiva, aunque fuese oportunista, ya se vio que era una confianza equivocada. La ley no pudo salir adelante. Luego, por si todo esto no hubiese quedado suficientemente claro, los desafectos se asomaron a decir que “queda negociación por delante”. Intolerable. ¿Se le puede llamar negociación a la búsqueda de un acuerdo sobre bases tan desequilibradas? Yo creo que no. No serían dos negociadores iguales los que se pusiesen a buscar acuerdo: uno de ellos cree que le sacará tanto rédito a perder como a ganar, mientras que el otro teme que, gane o pierda, acabará pagando. Como si no jugasen la misma partida. En fin: que, si el esfuerzo por sacar adelante la dichosa ley ya venía siendo mucho, especialmente para los socialistas, me temo que a partir de ahora podría acabar por ser pernicioso, más que nada, otra vez, también para ellos. Y si no bastase con los daños ocasionados o sufridos entre los partidos políticos, que se podrían resolver en la tarima electoral y ya está, me temo que los que afecten a las instituciones y a la opinión pública en general, catalana y española, aún podría doler más. El debate, pues, por ser como fue, con sus arengas y sus resultados, fue, por no emplear palabras malsonantes, muy desafortunado. La simiente que con él se pueda hacer sólo dará plantas de fruto amargo. Incomestible. Ya sé, también, que, si los socialistas le plantasen cara a Junts, negándose a más trato torticero, las consecuencias de ello para la actual coalición gubernamental y la mayoría parlamentaria que hasta hoy la apoya, serían de una gravedad extraordinaria. La más probable, incluso inevitable, sería la de una convocatoria anticipada de unas nuevas elecciones, cuyo resultado, para mí al menos, podría estar más que ennegrecido. Ya lo sé, sí. Y me tiemblan las piernas solo con pensarlo. Pero ya os digo que yo pude llegar hasta aquí, pero ir más allá ya no. Lo siento. Me quedo.