HOY ES EL PRIMER DÍA DE CAMPAÑA EN GALICIA. Se habla de Cataluña. Y no solamente se habla, se hace. La principal actividad política de todos los partidos, de todas partes, se centra en estos momentos en cuestiones directamente relacionadas con Cataluña, incluido el BNG, cuyo voto en el Congreso puede ser decisivo para que los asuntos catalanes salgan adelante. Lo fue recientemente en la convalidación parlamentaria de dos decretos del Gobierno. Sin nada a cambio para Galicia.

Desgraciadamente, no va a ser una campaña galleguizada. Ni siquiera españolizada, aunque los grandes asuntos que figuran en la agenda política y el debate público afecten también a España en su conjunto. Vamos a sufrir quince días de campaña catalanizada, con Puigdemont de gran protagonista. Ya puede prometer Rueda la excepción gallega en estabilidad, Pontón vivienda gratis para todos, Besteiro un médico por gallego y Lois que los ricos repartan todo lo que tienen entre los pobres (la gente) que a nadie llamará la atención. La mirada está en Waterloo. La Junta Electoral debiera pues obligar a la CRTVG a incluir a Junts en el debate del próximo lunes. Y también a ERC. No sólo por la amnistía. Por la repercusión en Galicia del perdón fiscal y control de la inmigración concedidos a la Generalitat. Con Puigdemont y Junqueras en el plató arderían los audímetros.

Pero como lo que debiera ser no será, hemos de conformarnos en reclamar que la campaña sirva para que los secundarios de aquí –las figuras son los indepes del procès– nos convenzan de la credibilidad de sus propuestas. Rueda lo tiene más fácil de explicar. Ofrece estabilidad (tradúzcase continuidad). Ahora bien, debe profundizar en los tres grandes ámbitos competenciales de la autonomía: sanidad, educación y servicios sociales. Pontón goza del favor de las encuestas sobre los demás de la oposición, acicate para el voto útil, pero no le basta con la condición de género ni quedarse en propuestas de simple gestión autonomista. El BNG debe explicar su hoja de ruta hacia la independencia de Galicia, que habela haina. Por algo suscribió con el PSOE que “cualquier modificación de la estructura del Estado asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos”. Los nacionalistas vascos y catalanes no la ocultan.

A Besteiro no le sonríen las encuestas. La situación política española, tras el frenazo a la ley de amnistía, tampoco le favorece. Su labor al frente de la Diputación de Lugo fue apreciable y apreciada, pero queda lejana en el tiempo y distante de las otras provincias. Ha de convencer de que posee recursos, entiéndase redaños, para comprometer al Gobierno en los asuntos que interesan a Galicia. Hablemos de Alcoa, Altri y las infraestructuras. Obras son amores. Ah! y también si se conformaría con la vicepresidencia o cedería el puesto a Lara Méndez, exalcaldesa de Lugo. De momento no renunció al escaño en el Congreso.

El objetivo de Sumar es meter la cabeza. Para ello sacrificó a Lois, quien en muy poco tiempo se había hecho un hueco en la política nacional. Tendrá que explicar en qué se diferencia de BNG y PSOE. Salvo que alcance la vicepresidencia segunda, la jugada de Díaz irá al traste. Con el agravante de que un Errejón empoderado pudiera hacerle sombra. Cosas veredes. Completa el quinteto del lunes en la CRTVG la candidata de Podemos, Isabel Faraldo. Con escasísimas opciones de escaño, su objetivo es mantener viva, aunque sea hibernada o respiración artificial, la formación rupturista pensando en las europeas de junio. Hay partido. Al menos en el plató.