EL CAOS SE HA APODERADO de todo lo que rodea el campo, la agricultura y el transporte en Europa. La distribución de frutas y verduras llegará tarde y mal a distintos puntos del viejo Continente debido a las huelgas, atascos y barricadas de los agricultores. Los camioneros, sobre todo españoles, buscan rutas alternativas para burlar el bloqueo de autopistas y autovías. Han sufrido pérdidas millonarias, y han padecido ataques, a veces perdiendo sus cargas, y con escasa asistencia logística y de servicios. Entretanto, los tractores ocupan las vías de entrada a las grandes ciudades europeas. Los piquetes informativos tratan de reivindicar un trato más digno para el sufrido sector agrario. Saben que son la base de nuestra alimentación, pero han sido ignorados por instituciones y gobiernos. Ello ha provocado la movilización del rural; un colectivo que mostró su ejemplaridad durante la pandemia. Ahora se enfrentan a la inflación, y al aumento de precios del gasoil, la electricidad, los fertilizantes, el transporte, etc., hasta el punto de trabajar sin apenas beneficio y, a veces, incluso a pérdidas.

Las protestas se extienden por España. Sólo el jueves hubo más de 30 carreteras cortadas. Piden la regulación del mercado para que no lleguen tantos productos de terceros países (Marruecos, Argelia, Túnez, etc.) que no están sometidos a la Normativa europea (con unas directrices estrictas y burocratizadas). Tampoco aceptan una Ley de cadena alimentaria que permite que los precios estén por debajo de los costes de producción, y que van en aumento también debido a la subida del SMI, que ellos no ven con buenos ojos. Los seguros agrarios no son los adecuados; y las pólizas no se ajustan a las pérdidas por la sequía (que afecta ya al 80% de los cultivos), o las inundaciones.

Las protestas se multiplican por Europa; y los tractores han llegado a Bruselas, a las puertas del Parlamento Europeo, aprovechando el Consejo extraordinario del jueves. Pero, como ocurre en otros sectores productivos, falta unidad y consenso. Francia y España aparecen enfrentadas, pese a que los problemas agrarios son compartidos. La exministra francesa de Transición Ecológica, la socialista Ségolène Royal, ha llegado a decir que nuestros productos BIO son “incomibles y asquerosos”, lo cual es falso, y constituye un insulto a sus homónimos socialistas del Gobierno español. Antes habían sido Macron y su primer ministro Gabriel Attal quienes habían ofendido a nuestro país, acusándonos de “competencia desleal”. Todo ello, pese al Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, firmado en Barcelona el 19 de enero de 2023. La Política Agraria Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo (PVE) están asfixiando a agricultores y ganaderos, y alterando el paisaje. Convendría revisarlos. La Comisión Europea parece dispuesta.