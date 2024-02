VENGO de una familia de pequeños agricultores, pasé muchos días de infancia rodeado de campos de trigo y tractores de colores intensos, vi construir canales que convirtieron en regadío lo que eran apenas pedregales arcillosos donde poco crecía. Durante ese tiempo, las leyes europeas sobre agricultura y el establecimiento de la Política agrícola común no dejaron de levantar ampollas y agitar varias polémicas, pero es cierto que Europa ha de regirse por unas normas para todos. Hoy, a esta hora, la agricultura se ha levantado y parece que lo hace con un consenso notable entre la población.

Que haya un enfrentamiento entre las posturas de ecologistas y agricultores no va a ayudar en nada. Se dice que la agricultura está olvidada por parte de algunos sectores importantes de la política, lo que ha contribuido a que otros encuentren ahí un nicho ideal para conseguir el voto. ¿No es en la agricultura el sector donde Trump ha cosechado muchos de sus apoyos en América? Parece lógico que los agricultores protesten en las calles de las grandes ciudades, vapuleados por los precios, como los ganaderos, sometidos a los problemas derivados de la importación de productos de otros países, dicen que con menos controles fitosanitarios, o con una trazabilidad que debe mejorarse de cara al consumidor. Hay que conciliar varios aspectos, es un momento complejo, pero la seguridad alimentaria no puede ser negociable.

La agricultura tiene al menos doce mil años, supuso un gran salto en la historia del hombre, una gran revolución en el Neolítico, y nada de lo que hoy conocemos podría haberse dado sin la gran transformación agrícola. Y, como dice el dicho latino, primero hay que vivir, y luego filosofar. Tal vez las grandes ciudades, en su frenesí consumidor, no han evaluado bien las dificultades de los agricultores. ¿Y los políticos? España tiene, sin duda, una gran herencia agrícola y se supone que todos somos conscientes de lo que cuesta producir un tomate o una manzana en buenas condiciones. O deberíamos serlo. Pero en tiempos de crisis el descontento crece: se ha incrementado de manera brutal el precio de los transportes (sí, hay que potenciar el uso del ferrocarril, como se ha escuchado en Francia), los costes de producción se han disparado, aunque no siempre se le explique al consumidor qué está pasando: el aceite es un buen ejemplo. Y, sobre todo, vivimos una sequía contundente, especialmente en el sur y el Mediterráneo.

Sin duda, los problemas crecen. Aunque la sequía se ha generalizado, el clima no es igual en todas partes. Hay lugares más castigados y la política del agua también es ya objeto de grandes polémicas. Un vehículo para exacerbar una especie de proteccionismo que daña a Europa. Trump, de nuevo, fue pionero en ese paternalismo, tan propio de un populismo fácil. Pero que lo haga Ségolène Royal en Francia, atacando la calidad de los tomates españoles, parece surrealista. No tiene un pase. Es política de baja calidad, de oportunismo, y, sí, de pura propaganda. Ahora bien: cuidado con las cuestiones medioambientales. La competitividad no debería ganarse con una rebaja en la calidad de la producción, aunque los agricultores franceses insisten en que Francia establece normas suplementarias que les perjudican.

Siguiendo a Eric Andrieu, parece inevitable una reforma profunda en los criterios de la PAC (el nuevo informe para el período 2023-2027 analiza algunos de estos aspectos). Una reforma que, a pesar de la necesidad global de multiplicar el alimento, favorezca la producción local y familiar, el producto de cercanía, que permita gestionar los recursos hídricos, el almacenamiento de carbono en los suelos, y limitar emisiones. Hace falta ya una revolución agrícola valiente que privilegie la salud, fomentando prácticas alternativas y seguras. Tampoco puede olvidarse que los agricultores, sobre todo si se quiere abordar una renovación generacional que contribuya a luchar contra la despoblación rural, sólo pueden participar en la transición ecológica si tienen ingresos estables. Hay mucho por hacer.