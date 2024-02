Un señor da guerra é alguén que controla un territorio non por algún tipo de autoridade conferida por un poder superior ou polo pobo, senón pola forza. Simplemente faise co control por dispoñer de persoas armadas que actúan baixo as súas ordes por unha ou outra razón. Os señores da guerra -sempre son señores- só existen hoxe en certos lugares, operando a modo de carteis, mafias ou grupos paramilitares, por exemplo.

Con todo, agora non son os señores da guerra os que teñen máis poder, senón os señores da tecnoloxía, xa que o poder destes non está localizado nun territorio senón distribuído polo mundo. Iso si, seguen sendo señores, seguramente porque ás mulleres interésanlles cousas máis importantes que o poder, a riqueza e o control dos demais.

Estes novos señores non exercen o seu poder coas armas, porque os seus territorios non son en xeral físicos, senón dixitais, e para controlar o mundo dixital o que fai falta non son disparos nin o dominio dos átomos, senón clics e o dominio dos bits.

Os señores da guerra mangonean aos seus vasalos, aos que esixen que lles entreguen os seus bens, o seu traballo ou a súa vida, se así o desexan. Os señores da tecnoloxía non chegan a tanto, xa que élles suficiente con que lles deamos datos e diñeiro. Ás veces só datos, que eles converten en diñeiro. Datos persoais, que individualmente non valen gran cousa, pero colectivamente acaban sendo a súa maior fortuna e o noso peor pesadelo.

Pero hai algo aínda máis inquietante (por dicilo eufemísticamente), que quedarnos espidos á súa vista por regalarlles ou permitirlles que nos furten os nosos datos, e é que a nosa vontade quede nas súas mans, e poidan condicionala para facerse aínda máis poderosos e ricos.

Poñereilles un exemplo do que digo. Iso si, inventado. Imaxinemos que un deses señores da tecnoloxía posúe un lugar (dixital) no que, se vostede quere vender algo, case é obrigado que monte alí a súa tenda. Ao principio ese señor imaxinario permitía ver a calquera cliente case calquera cousa posta á venda. Digamos que así gañaban os compradores, os vendedores e o señor da tecnoloxía. Co tempo arranxou as cousas para deixarlle ver a quen quería comprar só o que máis lle interesaba vender. Deste xeito o vendedor non gañaba tanto, o comprador críase que gañaba máis, pero non era así, e o que realmente aumentaba os seus beneficios era o señor da tecnoloxía.

Ata ese momento o modelo de venda poderiamos chamalo: “quérelo, cómpralo e recíbelo”. Pero non contento con iso, o señor da tecnoloxía traballaba nun plan para cambiar o seu modelo por este outro: “recíbelo, quérelo, cómpralo”. A idea era moi enxeñosa. Se as devolucións dos envíos “preventivos” fosen poucas e resultasen compensadas polo incremento nas vendas, o señor das tecnoloxías poñería este método en práctica e volvería aumentar os seus beneficios, sobre todo á conta do cliente, tentado por continuos reclamos.

Pero o señor das tecnoloxías non tiña límite, nunca se sentía satisfeito de todo, así que antes de que ese novo modelo de negocio se fixese realidade, xa comezou a traballar noutro no que o cliente non compraría libremente o que desexaba, senón que acabaría desexando o que quixese venderlle o señor da tecnoloxía. O negocio xa sería redondo e nós perderiamos a liberdade de desexar e ata de pensar.

Menos mal que isto nin é verdade nin o será xamais. Ou si?