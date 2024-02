Sunak, Europa y las migraciones

LA DERROTA de Rishi Sunak en dos elecciones parciales en el Reino Unido parece anunciar la llegada de los laboristas. La alternativa de Starmer resulta cada vez más creíble, después de una larga travesía en la que la izquierda nunca logró un discurso suficientemente articulado en el post brexit. La postura poco clara de los liderazgos laboristas anteriores, que necesitaban mantener cierta ambigüedad sobre la salida británica de Europa, ha lastrado la llegada de la izquierda, pero parece que ahora será inevitable.

No sólo contribuye a esto el hartazgo ante el discurso recalcitrante de los euroescépticos, que no son capaces de presentar un catálogo de beneficios tras la acción brexitera (más política que realista). La ciudad de Londres se mantiene como un enclave poderoso, abierto a Europa, un sentimiento derivado de su carácter plural y transcultural. No se puede torcer la voluntad de muchos defendiendo una mirada idealizada en favor de las viejas esencias.

Hablo con especialistas que auguran un regreso del Reino Unido a la Unión Europea, aunque para ello tengan que reconocer el error. No será mañana, pero el tiempo lo dirá. Y será bueno para todos. Más en la coyuntura de Irlanda del Norte, que algunos, también, consideran la antesala de una unión total de la República. Pero me dicen que eso no está tan claro de momento.

Lo que agita el árbol de Sunak es la cruda estrategia en materia migratoria y el desgaste de gobiernos conservadores que apostaron por una política bastante hostil, amparados en cierto aventurerismo de liderazgos chic, a ratos algo caóticos, con la escuela de Eton de fondo (tan bien representada por Boris Johnson). Acabó en un fiasco total. Y no parece que Sunak, a pesar de aportar cierto orden, haya sido capaz de levantar las expectativas.

La respuesta a la entrada masiva de inmigrantes (la mayor de la historia, sí, según datos de 2022) ha sido catalogada de dura e injusta. Desde Oxford (el viernes, en Santiago), Mariña Fernández-Reino, especialista en migraciones, dice que es la vivienda el objeto de mayor tensión social (como empieza a ser en otros países), asociada, para ciertos sectores, a la llegada masiva de inmigrantes. Pero nadie dice abiertamente que Europa, y por supuesto el Reino Unido, necesita un gran volumen de trabajadores que reemplacen a otros, en sociedades irremediablemente envejecidas. Por no hablar de las trabas burocráticas que han cortado casi de raíz la colaboración con Europa en varias materias, como los intercambios educativos, o la política científica.

Escribo todo esto al hilo de un seminario internacional sobre nuevas cartografías migratorias que tuvo lugar esta semana en Compostela, coordinado por el profesor Estévez-Saá, colega en estas páginas. La visión transcultural de Europa, en tiempo de crisis bélica, debería reforzarnos como territorio de libertad. Más aún ante las amenazas que parecen llegar de varios lugares, y que provocan una sensación de asedio, al menos verbal, al espíritu europeo. No es cuestión baladí lo que supondría un escenario a fin de año con una victoria de Trump en USA y un gobierno laborista en Londres.

Fue en este foro donde tuvimos la ocasión de presentar las críticas que el tratamiento de las migraciones por parte de la Unión Europea también está sufriendo, especialmente por lo que se refiere a la financiación de las interceptaciones en el Mediterráneo. La coyuntura es difícil, y es sabido que ciertos populismos se aprovechan sin cesar de la retórica antimigratoria.

La publicación en español estos días del multipremiado libro de Sally Hayden (‘Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos’, Capitán Swing) servirá sin duda para entender los graves problemas a los que se enfrentan familias y seres aislados en la ruta más letal, la que viene de África, en un mundo cada vez más erizado de peligros y desigualdades. Europa no puede abdicar de su papel global. Ni olvidar que su grandeza ha de construirse sobre el humanismo y la diversidad. Perder el espíritu europeo es perder el futuro.