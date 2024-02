Más atención al norte lejano

TRAS las elecciones gallegas se abrirá, digo yo, un periodo de reflexión, que no es exactamente lo mismo que la reflexión antes de las elecciones. Ahora se trata de pensar y repensar sobre lo que ha sucedido, sabiendo que ya ha sucedido. Bien. Pero, como dicen algunos entrenadores de fútbol, lo que pasó, pasó, y a otra cosa. Mejor no vivir en la nostalgia de días mejores, o enseñorearse en la victoria (¿relativamente fácil?) en el caso de los Populares. Lo malo es que la política no es exactamente como el fútbol: no hay un partido nuevo al domingo siguiente. Y hay que esperar un poco más.

En cualquier caso, me preocupa el ansia por extender lo que ha ocurrido en Galicia a todo el país. Y me preocupa también lo contrario: el ansia de reducirlo al contorno exclusivamente autonómico, aunque, eso sí, conviene recordar que eran elecciones sólo en la comunidad gallega, no en otros territorios. Corremos el peligro de otro tira y afloja, que es la moda en política, una nueva confrontación, intentando medir los efectos de las urnas en el corazón de los partidos. Y tanto hablar de política hace que, a menudo, hablemos poco de las cosas que están a ras de suelo, las que afectan de verdad a los ciudadanos. Esto ya sucede en las campañas: ¿de qué hablan algunos?

Sí, demasiado protagonismo de las narrativas y esas cosas. Demasiado. Pero entiendo que los partidos se tienten la ropa, midan el grado de complicidad de la gente con los suyos, o, al contrario, que traten de comprender por qué el electorado los ha abandonado sin contemplaciones. No hay una verdad única ni monolítica para todo esto. No se empeñen. Unos y otros se empecinan en hacernos tragar ideas bastante maniqueas (como pasa con casi todo hoy en día) que expliquen lo que ha sucedido, pero la realidad es que se trata de un conjunto de cosas, de una mezcla compleja, difícil de desentrañar.

Los líderes nacionales, Sánchez y Feijóo, interesan más en Madrid. Por eso esta nueva pasión que consiste en averiguar en qué medida han sido sacudidos, para bien o para mal, por los resultados obtenidos por sus representantes en Galicia. Hombre, cabría un poco más de empatía con las periferias. Con el ‘Far North’. No todo sucede para que en Madrid se note un cosquilleo o un terremoto. Menos sismógrafos en la capital, queridos. Las periferias han de ser el nuevo centro, aunque algunos no quieran saber nada del asunto. La diversidad que implica la modernidad debería encumbrar todo lo periférico, la variedad, las perspectivas diferentes, las opiniones desde escenarios alternativos. Un país se construye así, en el intento de hallar la armonía de la diversidad. Y no pasa nada por reconocerlo.

Pero no. Ya estamos en los ecos que llegan de Compostela, en lo que debe leerse tras la victoria de Rueda y la derrota de Besteiro. Lo de Pontón, como es líder en sí misma, sin contrapartida exterior, ya es otro asunto, supongo. Hará bien Sánchez, a pesar del varapalo, en proteger las periferias y en comprenderlas (lo hace con Cataluña, por ejemplo, en tiempos de necesidad). No digo que no tenga esa voluntad, pero quizás Galicia necesita más continuidad y más estabilidad en las candidaturas de izquierda, que, sin embargo, sacan buenos resultados en otro tipo de elecciones. Van a consolidar a Besteiro, tras muchos movimientos. De acuerdo. Pero hay que consolidar más cosas: la atención a este norte que ven tan lejano.

Y no debe Rueda considerar que su victoria, ahora presentada como aval para Feijóo en las dificultades de Madrid, como síntoma de lo que sucederá si la tendencia se mantiene, le evitará una mirada más periférica y galaica en los próximos años. Porque al BNG la identidad periférica, en el mejor de los sentidos, se le supone, y sobre ella luchará por ampliar el suelo electoral. Rueda, en su victoria incontestable, va a necesitar una galleguización incontestable: por más que Feijóo tire de modo referencial desde la centralidad de Génova, bendecido por la periferia que, y esto también es para Sánchez, necesita mucha más atención. Veremos si eso ocurre de una vez.