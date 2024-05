En 2019 unha empresa de EE. UU., Geisinger, desenvolveu un sistema baseado en IA capaz de predicir a morte temperá, a partir da análise de electrocardiogramas (ECG). Utilizou para adestrar o algoritmo 1,77 millóns de electrocardiogramas pertencentes a unhas 400.000 persoas. O obxectivo era predicir a partir do ECG dunha persoa se esta tiña un alto risco de morte no horizonte temporal dun ano. A máquina aprendeu tan ben a facelo que superou amplamente aos expertos humanos nos test de proba que son necesarios para ver o ben que aprendeu a máquina a resolver o problema.

Pero isto non foi o que máis chamou a atención dos deseñadores e dos expertos implicados. Á fin e ao cabo, xa nos imos afacendo a que segundo en que cousas, as máquinas nos breen. O máis sorprendente foi que houbo un bo número de casos nos que os cardiólogos non foron capaces de explicar o seu erro por non ter identificado a persoas que acabaron morrendo nun curto intervalo de tempo, mentres que si foran correctamente identificadas pola máquina. É dicir, a máquina foi capaz de ver no ECG máis aló do ollo clínico. Iso si, non sabemos a razón da decisión da máquina, porque o algoritmo que utiliza esta intelixencia artificial produce os seus resultados baseándose en millóns de parámetros aprendidos, e cuxo significado específico é inextricable. Que neuronas do seu cerebro foron claves para que identifique e comprenda a palabra “cerebro”, escrita dúas veces nesta pregunta? Pois parecido.

Otros artículos de Senén Barro Ameneiro cifras e letras Del teatro al escaparate CIFRAS E LETRAS Ler Cifras e letras A esencia do escorpión

Este caso que me veu á cabeza preparando unha conferencia, suxeríronme algo, que quero comentarlles. Comezo por situalos. O desenvolvemento da medicina evolucionou de modo espectacular a partir das máquinas que nos permitiron traspasar tecidos en distinto grao, chegar ao máis recóndito, facer ver o invisible, medir sen tocar, ou tocando sen tentear… En fin, que a medicina non sería tal sen as matemáticas, a física ou a química.

En todo caso, o que as máquinas miden acábase proxectando a miúdo en sinais e imaxes médicas, representadas nunha, dúas ou tres dimensións (simuladas), ou ata en catro, se consideramos como tal a evolución no tempo. Facémolo para que así sexan interpretables por nós, que non somos capaces de manexarnos en máis dimensións, salvo matematicamente.

Con todo, as máquinas guiadas pola intelixencia artificial non necesitan operar no noso mundo tridimensional, senón que poden facelo en calquera espazo, sexa cal for o seu número de dimensións. E ademais poden facelo con gran acerto, como imos comprobando a través dos moitos problemas resoltos por elas. Isto permitiríanos saltarnos un paso en certos casos de toma de decisións, sexa no ámbito da medicina ou en calquera outro. Seguindo o exemplo daquel, non temos necesariamente que pasar do que as máquinas miden ou captan, sexa polos medios que sexa, a unha representación que nós podamos interpretar, para tomar despois as decisións correspondentes. Sacándonos a nós do medio, as máquinas intelixentes poderán darnos directamente a interpretación dos datos que outras máquinas lles poidan ofrecer. Isto pode acelerar os procesos, mellorar os resultados e incluso permitirnos en ocasións evitar algunhas formas de diagnóstico baseado en imaxe médica que teñen inconvenientes, como os raios X.

Iso si, aínda que as máquinas podan “ver” en ocasións o que nós non, deberán explicárnolas; doutro xeito, mellor seguir como estamos.