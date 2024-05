Misterios y milagros de Santiago

DOS FIESTAS hay en Compostela que se celebran por lo alto: la del 25 de julio como patrón y protector de España y la del 30 de diciembre conmemorando su traslatio. Hay otra, sin embargo, que casi pasa desapercibida: la ‘Aparición del Apóstol Santiago en la batalla de Clavijo’. Y es el 23 de mayo.

¿Quién no le ha visto representado montado en un caballo –blanco, por más señas– con arma en alto dejando devastados a sus pies a los moros malvados? Legendario, oportunamente reiterado, ese cuestionado milagro tuvo evidentes repercusiones, entre las que están la instauración de su festejo. Dejando al margen aspectos artísticos e historiográficos, hubo otra batalla, acontecida en 1764, bien documentada. Se trata de una pacífica función que se celebró en la plaza de la Quintana hace ahora 260 años.

Con tal motivo, el chantre Andrés de Gondar elaboró la Loa para introducción dela Comedia Los Votos / de Santiago, y Batalla del Clavijo/ que, en honor del Invicto, Tutelar, y/ prodigioso Patron delas Españas, / el grande Apostol Santiago el maior,/ representarán los dependientes de/ la Quintana/ (…) Los quales hazen este nuevo festejo en recuerdo/ delas Armas Catholicas sobre el Campo/ del Clavijo, / que, por amparo y defensa del Apostol Cavallero / ganó el Rey Dn. Ramiro. Una larga historia hablada y cantada a la que siguió la representación de una pieza que, sospecho, fue la de Rodrigo de Enrique y Ribera: La gran comedia / El Voto de Santiago, y / Batalla de Clavijo (Madrid, 1670). A esa obra, con seguridad, se le puso música y no cabe duda de que su autor fue Pedro Cifuentes Mazo, por entonces maestro de capilla de la sede compostelana. Lo triste es que no se conserva ni una sola nota de esa partitura.

¿Quién fue Cifuentes? Un músico algo gafado en vida, al que convendría reivindicar por su valía. Pocos datos hay para configurar su biografía, pero de aquellos de los que dispongo, hallados no sin esfuerzo, les hago partícipes en primicia.

Nació en Cuenca, siendo bautizado el 18 de enero de 1707. Difícil determinar dónde y con quién se formó, aunque cabe suponer que fue en Madrid ya que mantuvo excelentes contactos desde joven con la corte. Ya en 1738 figura como “Organista de la Capilla Real de Su Majestad” en la portada del Melodramma armónica, intitulada La fineza acreditada vence el poder del destino: Fiesta que se representa en el Coliseo de la Cruz … Lamentable es que la melodía de esta pieza también se haya perdido.

En el complejo proceso de las oposiciones en las que, en 1744, compitió con otros nueve candidatos para acceder al magisterio de la capilla de música de Santiago, no llegándose a un acuerdo, el cabildo le concedió el puesto tras la recomendación del Marqués de Scotti, secretario de Isabel de Farnesio.

Aquí vivió con su madre, dos hermanas, dos criadas, un criado y los seis niños de coro. Sobre el grave incidente que le condicionó casi de por vida solo se conserva una nota muy deteriorada que señala que ‘[…] estubo a pique de perder la vida, a no ser promptamente socorrido con los remedios apropiados’. En 1767 no se hallaba en condiciones de asistir a las horas del coro. Poco después se le buscó un sustituto, aunque estuvo activo hasta su repentino fallecimiento, el 2 de septiembre de 1771, a causa de otro accidente del que no hay más detalles que el que figura en el registro de defunciones de S. Miguel dos Agros.

Oportunos actos y desafortunado músico que cambió las espadas por notas musicales, no en mayo, sino en julio. ¿La razón? Otro misterio en espera de nuevo milagro de Santiago.