¿Cambiar de fecha la Ofrenda al Apóstol?

EL CONGRESO APROBÓ AYER LA LEY DE AMNISTÍA. El Gobierno consiguió solo dos votos más de los necesarios, 177. Nada que objetar a la legitimidad del resultado. Requería mayoría absoluta. Registró 172 en contra. Era visto. Ahora deberán pronunciarse las autoridades competentes, judiciales por supuesto, en el ámbito estatal y europeo sobre su legalidad. Cuando suceda se producirá, o no, el hito. De momento, con este paso Sánchez se mantiene en el poder. Era de lo que se trataba. El siguiente trance lo abordará con la formación de gobierno en Cataluña. Después, el referéndum. Otra vez dependerá de Puigdemont. Las elecciones europeas, en el plano nacional, limitarán sus efectos al ámbito de las sensaciones. Si gana el PSOE, la mujer del presidente sentirá alivio. Si Feijóo fuere primero pondrá a la venta la piel del oso antes de cazarlo. Si el BNG no entra de primeras se arrepentirá de haber dado votos gallegos a ERC y Bildu y, posiblemente, de elegir bien sus compañías.

Mientras todo esto sucede en otros ámbitos, se cumple el primer aniversario de las elecciones municipales. Se celebró el 28 de mayo. Pocos cambios en Galicia. Crecieron PP y BNG, pero solamente lo suficiente los populares para hacerse con la alcaldía de Ferrol y la Diputación de Pontevedra, mientras que los nacionalistas conquistaron la de Santiago.

Veinte días después, 17 de junio, se constituía la corporación compostelana con Sanmartín de flamante regidora. La primera mujer que toma el bastón de mando en Raxoi. El BNG logró seis concejales; el PSOE otros seis, aunque con casi mil votos menos, y Compostela Aberta dos. El PP, ganador de los comicios, necesitaba dos más de los once obtenidos. La hoy alcaldesa llegó a acuerdos con CA para formar un gobierno de coalición. El PSOE declinó el ofrecimiento, en el convencimiento que es mejor lo malo que lo peor. O sea, pasar penurias que desaparecer.

Los aniversarios son propicios para los balances. En el caso de Santiago, mucho novedoso de que hablar no hay. Por falta de materia prima. En el día a día apenas se nota el cambio de la última etapa Bugallo. Los grandes asuntos siguen pendientes de abordar o mejora. Movilidad, vivienda, casco antiguo, impacto del turismo, parque de bomberos, limpieza viaria, seguridad ciudadana, terrenos del Peleteiro, Casa da Xuventude, estación depuradora y otros muchos siguen a la espera. En algunos, de los citados y de otros como el aparcamiento en el CHUS o la Estación Intermodal, las competencias son compartidas, pero Raxoi tiene la obligación de cuando menos liderarlos. Da la sensación de que en la vida de los compostelanos tiene más protagonismo la Xunta, la Iglesia, la Universidad y la Administración central que el concello.

Lo más destacado en este primer año, si a repercusión nos atenemos, fue la reciente actuación de la Orquesta Panorama en el Obradoiro. Pero este campo también le gana la Xunta con el festival O Son do Camiño. Y no me refiero a calidad artística, no soy experto, sino a número de asistentes. Si por aforo es, ya sabemos del lugar idóneo.

Sobre este primer año de Sanmartín hay un dato objetivo, casi siempre positivo: el grado de conocimiento, condición indispensable para dotarse de liderazgo. Como rasgos subjetivos destacaría seriedad, trabajo y pragmatismo. El último, en su doble vertiente de cargo público y dirigente del un partido nacionalista. Esta cualidad no es fácil de conciliar. Sobre todo cuando su grupo político municipal está en notoria minoría.

Ateniendo a esta lógica, como alcaldesa trata de acordar, por ejemplo, con la Xunta sobre el Hospital y el Gobierno sobre la finca del Peleteiro mientras que en su vertiente ideológica pretende que el 25 de Xullo sea algo más que la manifestación del BNG para institucionalizar, en materia y espíritu, el Día da Patria, promoviendo actos que opaquen los del Día de Galicia. No nos sorprendamos pues algún día se cambie la fecha de la Ofrenda al Apóstol Santiago.