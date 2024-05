Pasé y Taylor Swift cantaba

SÉ QUE ESTÁN ocurriendo muchas cosas en Madrid, rompeolas sin mar, centro de los centros, incluso en exceso, ¿no creen?, pero hace unas horas atravesaba los túneles de Madrid con toda su música metálica, las vísceras de Chamartín, en obras, donde, en broma, dicen los parroquianos que todavía no han encontrado el tesoro, pero es cierto que se intenta mejorar el ferrocarril, y eso es bueno. También el local, esas cercanías que, a veces, casi parecen más bien lejanías… Con todo, logré llegar a Alcalá de Henares.

Me esperaba Cervantes, claro. Y a esa bienvenida uno no puede negarse. He venido por un congreso de literatura, y ahí están los héroes literarios de bronce, nuestros padres Quijote y Sancho, frente a una casa que no puede pasar por suya. Cae el sol a plomo y los turistas alcanzan los pueblos periféricos de Madrid, algunos embutidos en naves industriales, con esos aparcamientos de gigantescos camiones durmientes, que se levantarán con el alba (“la del alba sería…”) para hormiguear por todas partes. ¿No hay más camiones que nunca? Lo parece. Pienso en la gentrificación y debe ser verdad verdadera. Alcalá, no obstante, se vacía cerca de las once de la noche, salvo por los jóvenes que se tumban en los parterres de la Universidad, antes de que vuelvan al parloteo las cotorras que habitan los árboles, felices con las conquistas cisnerianas, sin ser cisnes, en el corazón mismo del saber.

Mientras se abre camino la literatura, y los ecos recientes de Luis Mateo Díez en el museo del edificio principal de la universidad, Taylor Swift canta en Madrid. Dice, hola, encantada de, etcétera. Aprender idiomas. No quiero meterme con Swift, es una diosa, dicen, así en general. Ya no valen los héroes, ahora, mejor, los dioses, porque los dioses van cayendo y hay que sustituirlos. Alguien dice: “ni en el fútbol he visto un fenómeno tan impresionante”. Se refiere a la cantidad de gente que acude, supongo. No voy a decir que es raro comparar casi todo con el fútbol. Algo es grande o pequeño en función del fútbol, la medida de todas las cosas. Y bueno, esto ocurre en un estadio, reconstruido bellamente, cajita de sorpresas, y así.

La globalidad trae estos fenómenos, sin faltarle a Swift. Ya en la antigüedad se lograba la globalidad de otra manera, había gente muy popular, su fama llegaba a los puertos, buena o mala. Pero ahora todo está hiperconectado, creo. Swift está en nosotros, nosotros en ella, es una comunión en las ondas, o algo así, pero no me hagan mucho caso. Swift logra una aceptación masiva, qué digo, una adoración masiva, en su altar de luces y brillos. Nos atrae el brillo, queremos que algo de eso se quede con nosotros. Ante tanta oscuridad.

Atravesé las herrumbrosas entrañas de Madrid, los túneles de concreto, y Swift no se oía. Hace falta una limpieza atmosférica, un ritual, una liturgia, un sacerdocio ‘swiftie’, ese fervor que casi nadie logra en el mundo, creedme, y no puedes oírla entre trenes que braman, no puedes en el infierno, no puedes en ese lugar que te lanza a las periferias entre naves industriales. Pero, entonces, con esfuerzo, aparece Alcalá, delicado por su literatura y su Cervantes, y por Luis Mateo Díaz, un hombre bueno y un escritor absolutamente cervantino, y por sus hermosos edificios, y Madrid queda a lo lejos como una ciudad tomada por la tarde incandescente, mientras Taylor Swift sobrevuela el ‘skyline’ y deja, quizás, un halo sobre los tejados de la city, más acostumbrada a la boina de contaminación. Todo son ventajas en tardes como esta.

Ah, hay algo más. El gran ‘tour de force’ de Sánchez, al que acusan de electoralista, porque siempre hay una elección de algo en el calendario. Sánchez en fase internacional, su favorita, la favorita de la mayoría de los dirigentes, para qué negarlo. Pero también es necesario cabalgar, cuando el mundo está sumido en la derrota, la injusticia y la muerte salvaje. Vivimos tiempos crudos, a qué negarlo, pero Swift canta sobre el cielo de Madrid, su voz y su aura global surcan el espacio, y todos los políticos querrían ser ella.