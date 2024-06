Intelixencia artificial con garantía europea

O CONSELLO DA UE acaba de aprobar a primeira regulación xeral da IA do mundo. Hai quen pensa que é un erro unha lei deste tipo, por entender que vai limitar a innovación e, con ela, tamén a industria europea ao redor da IA e os beneficios económicos e doutro tipo que suporía ter unha industria forte e empresas de escala global, como si ten EE. UU. e mesmo China. Eu nestes casos adoito fixarme en quen ten o maior empeño en que haxa manga ancha e ver tamén de que lado está o diñeiro nas ocasións en que só busca máis diñeiro, e iso axúdame a posicionarme. Non é que eu non teña criterio propio, que o teño, polo menos nestes temas, pero ter referencias adicionais sempre axuda a ver eses detalles onde sempre están os demos.

Esta lei de intelixencia artificial da Unión Europea busca harmonizar a regulación da IA nos seus Estados membros. Ao ser un regulamento, é de obrigado cumprimento para estes países. Por outra banda, segue unha formulación “baseada no risco”. Isto quere dicir que é tanto máis estrita nas normas a cumprir e na penalización do seu incumprimento, canto maior é o risco potencial dos sistemas de IA.

Se o risco dun sistema prevese limitado, basicamente este só terá que cumprir con certas obrigacións de transparencia. Será o caso dun chatbot que nos informase sobre o funcionamento dun electrodoméstico que acabamos de comprar. Os sistemas de IA de alto risco terán que cumprir uns requisitos moito máis amplos e rigorosos, como ocorrerá cos dispositivos de uso médico. Ademais, estes sistemas e certos usuarios públicos dos mesmos terán que rexistrarse nunha base de datos creada ao efecto. Finalmente, haberá usos non permitidos en ningún caso, como o uso de datos biométricos para clasificar ás persoas dacordo coa súa etnia ou rastrexar indiscriminadamente imaxes faciais obtidas da internet.

Esperemos que este regulamento teña o mesmo protagonismo a escala global que o que está a ter o de protección de datos (RGPD). Este, aínda que tivo moitas críticas no seu momento, como está a ocorrer co regulamento da IA, logrou un importante aliñamento sobre a regulación de datos no mundo. Conseguir o mesmo co regulamento da IA sería tamén de gran valor, xa que se pensamos que casa con dúas portas é mala de gardar, ter case tantas leis como países, e moi heteroxéneas entre si, non resultará moi tranquilizador.

A UE insistiu en que este novo regulamento busca estimular o investimento e a innovación en IA en Europa. Nesa liña inclúense os sandboxes ou contornas de probas, que permitirán desenvolver espazos controlados para o desenvolvemento, proba e validación de sistemas innovadores de IA en condicións reais. Iso si, que se cumpran ou non estes obxectivos está por ver. Pero si que resulta evidente que a lei quere garantir o respecto dos dereitos fundamentais das persoas e lograr que a IA que usemos e desenvolvamos sexa máis transparente, segura e confiable. Polo tanto, pregúntolle aos escépticos: fariamos mellor en non preocuparnos polos nosos dereitos e en garantir que a IA sexa confiable, co fin de non limitar o desenvolvemento da industria e a innovación europea?

A investigación en IA non está regulada, aínda que si o estea o uso que posteriormente se poida facer dos seus resultados, evidentemente. Ao meu pesar, tampouco o están os sistemas baseados en IA que se utilicen con fins militares, algo no que xa se están investindo moitos recursos no mundo. Por exemplo, o Departamento de Defensa de Estados Unidos investiu uns 1.000 millóns de dólares no seu programa Replicator, dirixido a construír unha frota de pequenos vehículos autónomos armados. Tamén o uso de drones con explosivos e recoñecemento de imaxes, incluído o recoñecemento facial, están á orde do día no ámbito militar. Desgraciadamente aquí si que parece que os gobernos, todos, non queren limitar en absoluto a innovación. Unha pena.