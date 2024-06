El ministro Bustinduy tiene razón

SE HA MONTADO cierto revuelo con la propuesta de Pablo Bustinduy de implementar una ayuda universal de apoyo a las familias con hijos. La verdad es que creo que el ministro acierta.

En estos momentos ya tenemos una ayuda cuasi universal que alcanza hasta los 25 años si los hijos viven en casa sin ingresos propios. Se hace a través de reducciones en el IRPF. Y digo “cuasi” porque deja al margen a las familias más pobres, las que no alcanzan el mínimo para aplicarse esos descuentos. En esencia, lo que propone Bustinduy es que no se abandone a los niños que les ha tocado nacer en las familias con más escasez. Personalmente, me suena bastante razonable.

¿Cómo hacerlo? Lo más fácil sería copiar un mecanismo que ya existe y funciona: el apoyo a las familias numerosas en el IRPF. Los contribuyentes tienen dos opciones: cobrar 100 euros al mes en forma de transferencia, o deducirse 1200 euros cuando toca presentar el IRPF. Lo que habría que hacer es eliminar el actual mínimo familiar por hijos y sustituirlo por esa transferencia/deducción en cuota que llegaría a todos por un importe idéntico; con la salvedad de niños y jóvenes con necesidades especiales para las que se contemplasen cifras mayores. Todos por igual.

Simplemente hay que hacer los cálculos para que el coste recaudatorio neto sea asumible para las arcas públicas en un momento de consolidación fiscal. Mi opinión es que deberíamos intentar que todos los padres con hijos saliesen favorecidos en el cambio. Y lo digo porque el IRPF español es cicatero a la hora de cuantificar el coste que supone la crianza de los hijos. La realidad es que la diferencia de cuota entre una pareja sin hijos y otra con dos o tres es muy limitada; cuando es evidente que la capacidad contributiva neta se reduce sensiblemente al tener hijos, incluso aunque se opte por sanidad y educación públicas.

En definitiva, proteger más y a todas las familias; y pasar de la actual cuasi universalidad a la universalidad solidaria con quien menos tiene.