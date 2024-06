Estas tierras confusas de Europa

LO IMPORTANTE son las elecciones europeas: mucho más importantes de lo que nos imaginamos. Lo hemos dicho ya varias veces, y a saber qué piensa la gente. Tal vez cree que Europa se dirige fatalmente a un conflicto mayor, o a una gran incomodidad, y que los días de celebración se han perdido, hagamos lo que hagamos. Militarismo, aires bélicos, declaraciones de algunos populistas insaciables, que no dejan de picar piedra. Te debería preocupar, y mucho, que hayamos llegado a esto, y casi sin darnos cuenta, dejándonos ir, quizás con una cierta inconsciencia, dando la modernidad y la libertad por algo inamovible. También para nuestros hijos, que se preguntan si el proyecto puede llegar a naufragar. Porque ellos serían los afectados.

Pero tal vez no estén pensando mucho en Europa. Solemos creer que no hay luz más importante que la que emite la farola más cercana a nuestro portal. Luchamos por la farola próxima, y no pocas veces miramos el dedo en lugar de la luna. Peleamos por nuestra maldita farola. ¿Egoísmo? Tal vez. Pero parece que somos así: ¿qué hay de lo mío?, preguntamos. Creyendo que ‘lo mío’, ‘lo nuestro’, es independiente de la marcha del mundo. Creemos en la burbuja, en el cielo protector, y luego nadie se percata de que eso ha sido gracias a vivir en esta parte del planeta. Porque lo verdaderamente nuestro es, más que la luz de la farola cercana al portal, la luz de la democracia, que a todos debe iluminar por igual. Falta altura de discurso. Y altura de miras.

La grave pérdida de calidad del debate político, incluso de cualquier debate, tiene, sin duda, varias causas. Algunos han descubierto que es fácil atacar el prestigio de la razón y favorecer una demagogia de distribución rápida, vuelta y vuelta, aprovechando la pasión tuitera, que es ideal para esto. Si caemos en manos de esta verborrea insufrible, de escaso calado y excesivo ruido, algo estamos haciendo mal, como digo siempre. Y luego, están los nuevos héroes mediáticos, cuyo mayor logro consiste en tener muchos seguidores. La fama ahora es justo eso, me dicen. Y no, no pienso en Taylor Swift... Pero los políticos saben bien dónde hallar caladeros de votos, usando la fama de otros, porque creen que así tendrán acceso al alma joven, o sea, a su papeleta, sin dar muchas explicaciones.

Sigo pensando que Europa no debe parecerse a los Estados Unidos, y, mucho menos, imitarlo. En los últimos meses, años quizás, Estados Unidos ha entrado en un cierto colapso social en algunas zonas del país (la protección del individuo suele caer cuando el estado se va borrando, o poniéndose de perfil), y en una inexplicable caraja ideológica, o lo que sea eso, protagonizada por Donald Trump. Más allá del meme, el asunto es muy serio. Porque Estados Unidos fue considerado en no pocas ocasiones como un símbolo del poder democrático, ese que el propio Biden ha dicho que está muy amenazado. Lo está, pero me pregunto si él ha ayudado con su deriva en los últimos tiempos. No falta quien cree que, por esa razón, por esa lucha interior, irresoluble, perderá las elecciones, y ya saben cuál es la alternativa.

No parece que cambien muchas cosas, o eso creo, con la nueva situación jurídica de Trump, quien, lejos de preocuparse, sabe que le llenará el partido de donaciones y las redes de más y más adeptos. ¿Por qué? Me dirán: Trump es Trump, pero hay otros muchos imitadores, gente a rebufo… Algunos defensores del magnate siempre recuerdan que Trump no inició conflictos bélicos. ¿Eso es posible ahora?, me pregunto. Porque hay algunas guerras atroces en marcha que no parecen tener fácil solución. No es que Biden lo haya bordado, la verdad, pero me pregunto cómo Trump podría gestionar este mundo cada vez más apocalíptico sin meternos en un laberinto sin salida. ¿Es adecuada una mirada simplista, demagógica, fanfarrona tantas veces, como sucede con Milei, para gestionar un mundo extraordinariamente complejo? Ustedes dirán. Bueno, los americanos dirán. Nosotros, bastante tenemos con lo nuestro, que no es poco, en estas tierras confusas de Europa.