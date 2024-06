Irlanda como embajadora cultural

LA LITERATURA Y LA CULTURA importan mucho en Irlanda; un país que se precia por el número de escritores y escritoras que se han convertido en referentes en el mundo de las letras y también por las jóvenes promesas que siguen aflorando y contribuyendo a la fama literaria que el país enarbola con orgullo dentro y fuera de sus fronteras. Esta semana pasada pude comprobarlo una vez más, en esta ocasión en España, con motivo del vigésimo segundo congreso de la Asociación Española de Estudios Irlandeses (AEDEI) que preside la profesora de la Universidad de Granada Pilar Villar Argáiz. El evento estuvo brillantemente organizado por los profesores de la Universidad de Alcalá Marisol Morales Ladrón, Juan Francisco Elices Agudo, Alberto Lázaro Lafuente y Marta Martín Amor, y contó con un programa en el que no faltaron, además de numerosos especialistas nacionales y extranjeros, las participaciones magistrales de las escritoras irlandesas Lucy Caldwell y Mary Costello.

También estuvo apoyando el evento el embajador de Irlanda en España, Frank Smyth, quien no se limitó, como suele ser habitual entre los diplomáticos de tan alto rango, a dejarse ver en la recepción de bienvenida, sino que, para sorpresa de muchos y muchas, estuvo presente en numerosas de las sesiones de trabajo, como un asistente más, escuchando a los ponentes hablar sobre literatura, cultura y política irlandesa.

El interés y la seriedad con la que la República de Irlanda apoya su cultura traspasa sus fronteras, como demuestra la Embajada con su apoyo mucho más que simbólico a la Asociación Española de Estudios Irlandeses, así como a su prestigiosa revista Estudios Irlandeses. Dentro de la República, es bien sabido que proliferan las ayudas gubernamentales, también de carácter económico, al desarrollo cultural de la isla, en forma de galardones culturales, reconocimientos literarios, organizaciones artísticas, residencias literarias, etc. Este favorable contexto literario atrae turismo cultural, a la par que enorgullece también a los jóvenes irlandeses, pues en este país es incluso habitual encontrarse pubs decorados con las imágenes de sus escritores y escritoras, o ver adolescentes con camisetas estampadas con el rostro de conocidos creadores. Estas circunstancias también sirven de acicate para el desarrollo del talento creador; porque ser escritor o escritora en un país con una tradición literaria tan rica, es visto con muy buenos ojos. Como se estudió estos días en el mencionado evento académico, coexisten en la Irlanda actual diferentes generaciones de creadores oriundos del país; pero a estas voces se les están uniendo ahora las de los propios inmigrantes asentados en la isla.

Dados los vínculos y relaciones entre Galicia e Irlanda, uno no puede evitar comparar el contexto artístico entre ambas comunidades. Es fácil concluir que en Galicia también existe talento cultural, como ya han demostrado sobradamente y a lo largo de los años nuestro cine, nuestra literatura y nuestra música. También se están dando pasos importantes para fomentar la creación e impulsar el talento desde el Gobierno gallego; acciones que ya se han materializado en galardones y, más recientemente, en residencias literarias, o en ayudas al audiovisual. El nuevo conselleiro de Cultura, José López Campos, ha entrado ahora en el Ejecutivo de la Xunta de Galicia con la intención de darle un nuevo impulso a la creación y al arte gallegos, mejorando también su conocimiento y difusión. Opina López Campos que se puede y se debe hacer más. Pues bien, quizá Irlanda podría ser un referente a tener en cuenta. Y es que, tanto en Irlanda como en Galicia, no se me ocurre una vía más noble que la cultura para adquirir proyección y reconocimiento como comunidad.