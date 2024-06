Los motivos del zurdo

MILEI se esfuerza, en su surrealista performance, por hacer un insulto, o una burla chusca, de la palabra ‘zurdo’. No es habitual en nuestros lares (en realidad, se estilaba más ‘rojo’, tantas veces con intención peyorativa). Pero Milei le ha cogido gusto al vocablo y lo repite de manera infantil, como una letanía en sus shows políticos. No funciona en nuestro contexto, ya digo, porque las palabras se acostumbran a su hábitat, y no se pueden trasplantar tan fácilmente. A Sánchez le han llamado por aquí muchas cosas, pero pocas veces zurdo. No recuerdo que Feijóo se haya referido a él como un zurdo, aunque tal vez me haya perdido algo, porque no resiste un filtro de los asesores, y de haberlo hecho, de inmediato habría sonado ridículo.

Parece material lingüístico propio de las escorrentías de las redes sociales, donde también se acuñó el término ‘zurderío’, igualmente con tono descalificador. Lingüísticamente, la irrupción de Milei produce momentos surreales. No sólo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Imagino las dificultades de la ultraderecha de este lado del Atlántico para incorporar un discurso que comparten y defienden, claro, pero que en el aspecto verbal es más bien localista. Aunque presuma de estar globalizándose, continuando con esa expansión planetaria que ya en su día empezó con Trump y sus acólitos capitolinos. Milei introduce un elemento exótico, involuntariamente hilarante, y, sí, muy surrealista, en nuestro discurso político europeo.

Otros artículos de José Miguel Giráldez BUENOS DÍAS Y BUENA SUERTE Estas tierras confusas de Europa Buenos días y buena suerte Pasé y Taylor Swift cantaba Buenos días y buena suerte Asustados como conejos

Pero, después de todo, la política ya no cuida tanto las formas. Ser educado, contenerse en las descalificaciones, no produce dividendos electorales. Los exabruptos parlamentarios y el palabreo mitinero tienen esa misma categoría del malote de patio de recreo, que negará haber dicho nada malo sin disimular su sonrisa. Hay que sacar partido de la simpleza, de la superficialidad, porque lo complejo lleva mucho tiempo y quizás no compensa. Milei, en su deriva emocional, que es la que caracteriza a todos estos liderazgos, sólo necesita levantar a los suyos a golpe de expresión faltona, y por eso quiere convertir ‘zurdo’ en un insulto: pero queda ridículo.

El asunto es que, a pocos días de la cita con las urnas, los verdaderos asuntos de Europa no han sido abordados suficientemente. Cada vez hablamos más de la política y la política habla menos de nosotros. No parece Milei, sin embargo, el más adecuado para profundizar en los problemas de Europa, pero su entrada en campaña no pretende eso: tiene simplemente un componente actoral, como la supuesta estrella que viene a levantar a la peña con frases de diseño, hilarantes no pocas veces, y a dar un espectáculo (y la verdad es que lo del dar espectáculo lo cumple siempre a rajatabla). Ha querido sacarle partido a la palabra ‘zurdo’, convirtiéndola en un insulto, en un vocablo despectivo, y Sánchez, que suele estar a la que salta, la ha capturado en el aire para ponerse el emblema de ‘zurdo’ hasta en la frente. Ya lo hizo con ‘perrosanxe’, seguro que lo recuerdan: Sánchez reconvirtió la descalificación en una palabra fetiche, la clavó como gancho juvenil.

La infiltración de ideas antieuropeas en Europa no es un hecho reciente. Se ha intensificado, ha crecido peligrosamente, sin embargo, en un intento de entorpecer el proyecto, de poner palos en las ruedas de la modernidad y de la libertad. Salir de Europa en este contexto de incertidumbres actuales es una locura, como está experimentando el Reino Unido tras el brexit, que, si no fuera por un orgullo patrio mal entendido, debería volver de inmediato. Los antieuropeos ya no hablan abiertamente de salir, lo sé: pero tampoco creo en la solución retrógrada de la llamada Europa de las naciones, que empiezo a escuchar. Perder la integración y la apertura es perder el espíritu. Y algo más: ¿resulta demasiado civil esta Europa en medio de un súbito caldo de cultivo militar? Tanto más a favor de protegerla y fortalecerla.

Como ha dicho Garton Ash, Europa es “un logro excepcional”, y los jóvenes deberían saberlo. ¿Se les ha explicado? ¿Creen aún en este logro? Ojalá el domingo no nos decepcione.