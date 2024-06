LIN O OUTRO DÍA NESTE XORNAL un artigo que citaba a pouca relevancia do turismo en Compostela baseándose en relación ao PIB. É unha mostra máis da preocupación cidadá polas molestias e finalmente des-economías que o turismo/peregrinaxe en aumento constante sofre a cidade e os seus habitantes. Engadiríamos dúas razóns a ter en conta: o PIB dunha actividade no total da economía é unha medida cuantitativa relativa ao peso monetario da actividade, mais non é adecuada para valorar as des-economías que se producen debido á súa existencia e desenvolvemento. Pode ser unha relación co total mínima e ser imprescindíbel –por exemplo, captación, distribución e depurado da auga potábel– ou ser significativamente moi elevada e ser preciso prescindir dela como sería o caso dunha parte da economía submerxida que ademais é ilegal, como serían tráficos clandestinos de armas, mercadorías e persoas. A respeito do turismo conviría tomar exemplo dos intentos de recondución que se comezan a dar nas urbes turistizadas ao máximo, mais cunha capacidade de carga moitísimo maior que a Santiago de Compostela, que por razóns de tamaño –moitísimo menor fronte a calquera das grandes cidades europeas afectadas– non pode responder nen cos mesmos medios nen cos mesmos remedios: desde os orzamentos municipais até as cuestións de competencias poden sobardar a capacidade municipal de actuación; e, pola contra, hai unha serie de gastos obrigados que o Concello asume por imperativo da necesidade que non son tidos en consideración cando se fala con alegría inconsciente de miles e miles de visitantes: citemos só un dato: o consumo de auga potábel e a depuración de augas urbanas utilizadas, cando se triplica a poboación habitual; tamén a disponibilidade de servizos públicos como o transporte en taxi, a limpeza e residuos urbanos xerados polos visitantes, o deterioro do patrimonio público por mal uso, a sobrecarga dos servizos municipais de vixilancia, limpeza, atención ao público...; todas e cada unha das actividades de servizo público asumidas e financiadas cos orzamentos municipais, sen falar nen citar a cuantificación posíbel das des-economías privadas.

Para tratar/analisar o turismo e os seus efeitos na vida cidadá habitual non chega coas cifras referidas á cuantificación do PIB xerado nese conxunto de actividades, unhas directas, outras vinculadas e outras indirectas e inducidas. Porque a cuantificación a través do PIB imputábel á actividade relacionada con miles de visitantes que a diario ocupan o espazo deseñado para servir de santuario ou de cidade habitada, non dá conta do límite de carga coñecido e directamente proporcional á imposibilidade física de que dúas ou máis persoas ocupen o mesmo espazo. Dado que os cidadáns até agora non somos gases nen bosóns, o espazo da cidade na zona peri-santuario, se é ocupada por miles de persoas cada día, é fisicamente imposíbel que sexa ocupada/usada polos habitantes da cidade. Isto non se reflicte no PIB, como moitas outras cuestións relacionadas coa vida humana, pero non por iso irrelevantes: ao contrario, son esas cuestións as realmente determinantes da calidade de vida nunha cidade. Aí temos un bon debate cidadán e institucional para irlle pondo remedio.