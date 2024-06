CÓMO SON, ALBERTO, haciéndote decir que si fuese necesario pactarías con Puigdemont una moción de censura contra Pedro Sánchez. Y contigo delante, con pinta de estar sano, sin desvaríos, explicando el asunto con todos sus matices: si puede ser, será. La maldita inteligencia artificial, que ponen tu foto como quieren y te hacen decir lo que les de la gana.

¡Ya sé que no eras tú el que decía esas cosas! ¿A quién se le ocurre? ¿Es que no se acuerdan de que tu investidura resultó fallida por no poder sumar los malditos siete votos de Puigdemont?

Ya sé que tú te acuerdas. A ver: fuiste quien pagó el pato. Y estarás cabreado, supongo, porque, claro, tu fracaso se volvió victoria para Sánchez, con esos siete votos que tú no pudiste aprovechar. Siete votos que, como tú dices, ya se ve que tenían precio: Sánchez coronado y Puigdemont amnistiado. Poder para uno y perdón para el otro. Conchabados.

Ahí los tienes, Alberto, la cara y el culo de la indignidad. Esos no tienen patria ni matria. Ni Cataluña, ni España. No las tienen. Solo su vanidad y, vete tu a saber, si algo más, porque de los malos siempre se puede esperar cualquier cosa.

Pero no puede haber nadie a quien le queden dudas acerca de tu veredicto al respecto. Lo has propagado en todas las plazas y desde todas las ventanas. Sobre la ruindad circundante, hete ahí a Feijoo, diciendo lo que hay que decir. Y siempre lo mismo; fiable.

Y ahora dicen que dices, ya tiene descaro, que si esta vez quisieras acceder a la presidencia del gobierno –no como antes, que no quisiste– y te fuesen necesarios, otra vez, los siete votos de Puigdemont, y si las circunstancias mandan más que tú, pues todo al carajo, que España lo pide y tu se lo debes. Lo que deba ser, que sea. Y vas y lo dices.

¡Malditos gusanos de la fruta! Suerte que, en tu partido, incluso antes de que acabase el programa de radio en el que te explayabas, abrieron voces para avisar de que ni mentías, ni te equivocabas. Que no se te había entendido bien. Que la culpa es del que escucha, no del que habla.

También es cierto que una moción de censura podría tener el mismo resultado que tuvo el debate de investidura: derrota para ti y victoria para Sánchez. Y que te desdijeron para que no dijeses lo que no debías decir. Compañerismo. Ya sería demasiado: mejor no ganar que perder, y menos dos veces.

No es tontería, Alberto, hazles caso, que lo hacen por tu bien. Supongo.