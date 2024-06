Fama y estima en vida

Ya hemos dado el pistoletazo de salida de las fiestas de verano. En Galicia, de momento, Deo gratias, aunque ya ardió ‘Lucus’ y todo lo malo del año en las hogueras, no arden los montes o bosques de nuestra gran riqueza forestal, pero sí parece como si ardiesen las gentes, sus cabezas o sus sesudas mentes. Algunos salen a las terrazas, calles y plazas en busca de asueto o descanso, llegando a sentirse ninguneado ante esquivas miradas de otras personas que, con frecuencia y por desventura, aparentan llevar puestos varios pares de lentes. Es fácil toparse con amigos y conocidos o seres que pueden ser, o han sido ya, nuestros referentes.

‘La gracia del encuentro’: quizás le suenen estas palabras. Están en el lema que eligió la Fundación de las Edades del Hombre para «Hospitalitas», con sede en Villafranca del Bierzo y Santiago. Es una invitación, como bien se deduce, a abrirse y acercarse con voluntad de acoger al que pasa a nuestro lado o busca la proximidad de alguien que le ayude o remedie en su necesidad, sea material o personal. Bien sabemos pues que no es difícil encontrarse. No debería ser fácil pasar de largo. Y, aun así, pasa. Me lo decía con estupor y pena una persona mayor, cuya vida representa la de muchos otros que no han dejado de trabajar ni siquiera al jubilarse.

¿Qué nos ocurre? Vamos a ver exposiciones, a escuchar conciertos, a aplaudir obras teatrales, pero no vemos, ni escuchamos, ni aplaudimos a los que están cerca y, aunque no lo digan, de algún modo lo esperan. Por fortuna, no nos necesitan: se mueven y hacen su vida hasta donde el cuerpo se lo permite. Pero su autonomía no eclipsa su cabal deseo de ser reconocidos en vida, más aún tras haber alcanzado la setentena tan temida.

Quienes en estos días viven en vilo, inmersos en exámenes y pruebas (¡abnegados opositores!), pendientes de un hilo, no debieran solo pensar en lograr una plaza fija, ardua de alcanzar, pero golosa por su estabilidad, aun siendo loable pelear por el bienestar laboral ya que, si se logra, la vida es más amable. Pero pienso que es tarea vana afanarse por obtener reconocimiento académico o social, pues lo habitual es que vengan dados, o eso es lo que cabe imaginar y desear, salvo que nos pase como a San Famiano (Colonia, ca. 1090-Gallese, 1150), expuesto en S. Martín Pinario. Infatigable peregrino, decidió ir a Roma para venerar a los apóstoles Pedro y Pablo, venir a Compostela para seguir la estela de Santiago, vivir como eremita en estas tierras durante más de un cuarto de siglo, convertirse en monje cisterciense en Oseira, marchar a Palestina para orar en los Santos Lugares y, por último, recalar en Italia, donde murió en olor de santidad. Sin él pensarlo, fue prontamente venerado por su ‘fama’ (de ahí su nombre, pues en realidad se llamaba ‘Quandor’, o sea, Gerardo). Lo normal es que, sin mediar milagrería alguna, a cada cual se le tenga en cuenta por el mero hecho de existir y se le aprecie debidamente, más si ha aportado méritos y valores a la sociedad, echando pelillos a la mar si haberlos hubiéralos.

El encuentro, mío o de cualquiera, con un ser puede llevar en sí una pequeña ‘gracia’. Pero si no se le presta la oportuna atención, de nada sirve pudiendo convertirse en una triste ‘desgracia’: primero, para esa persona y, segundo, para uno mismo.

Si visitan «Hospitalitas» encontrarán piezas con letreros que les situarán en lo que son. En la antigua sacristía del monasterio tómense un breve tiempo para ponerse los cascos y sumergirse en una realidad virtual ‘simpática’ que recrea un antiguo hospital de desconocidos enfermos y peregrinos. Acogida y buen trato ahí estaban garantizados. ¿Ahora, a quienes están maltrechos o andan entrados en años, la debida estima en vida le escatimamos?