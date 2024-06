Me ha causado una gran sorpresa que, solo algunos minutos después de que se difundiese la noticia de que el Partido Socialista y el Partido Popular habían llegado, por fin, a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la chica esa que capitanea Podemos haya salido a la palestra a quejarse del “pacto contra natura”, avisando de que, a la vista de ello, a partir de ahora, si el gobierno necesita sus votos para cualquier cosa que sea, debe darse por avisado de que “no son gratis”. Esa fue la expresión.

¡Maldita sea! Otra vez a las andadas. Ya le había oído decir esto a ese otro partido del que es capitán el tal Puigdemont. Una derecha catalana que, para tapar sus vergüenzas –¿se acuerdan del 3%, de la mala racha en que vive encizañado Pujol o del Caso Palao?– se disfraza de independentista. La patria como tapón del sumidero. Y ahora, en el otro extremo ideológico, sale Podemos con lo mismo. Se ve que en esto de la mezquindad no hay tantas diferencias como pudiera parecer. De derecha a izquierda sin punto medio.

Si las cosas son así, será necesario decir a esas dos formaciones políticas que, reconociendo la realidad de que nadie da nada por nada ni se debe pedir que lo de, hay maneras de decir las cosas que son limpias y otras que no. Cuando se le dice a alguien un te quiero si me pagas, eso no es amor. El amor por precio no es tal, sino práctica pecaminosa. Y los habituales, por lo menos, la disimulan.

Si ya me pareció totalmente mezquino que lo hubiese aireado la derecha catalana, más nacionalista que nadie, ¿cómo no va a parecerme lo mismo o más que también lo haga la izquierda podemita, que dice ser la verdadera izquierda de todas las izquierdas? ¿Son tal para cual?

Si me hacen el favor, díganme: ¿en qué se diferencian Carles Puigdemont y Pablo Iglesias? No desde luego en que uno sea un vanidoso y otro no. Tampoco en que tengan desigualmente repartida una visión truculenta de la política. Sí se parecen en que los dos, disimulando, señalan la conveniencia más que la convicción. Y los dos, a cuenta de alguien, sin pagar nunca de su bolsillo.

Son como la garrapata, que no produce nada, pero hace daño.

Por cierto: se habrán fijado en que por este pacto VOX le dice al Partido Popular lo mismo que Podemos le dice al Partido Socialista. Estos son otros dos, sí, pero Podemos está en las dos parejas. ¿Por qué será? Será porque en el amor por precio no se tienen en cuenta las infidelidades. A ver si es eso.