Con Alejo Stivel, sobreviviente

En este hotel de Compostela el césped es tan perfecto como el de un ‘green’ de un campo de golf. Las flores son violetas, rosas, el agua cae con esmero en una fuente minimalista y los turistas sólo pasan ante Alejo Stivel y dicen larga vida al rock, o algo semejante, apenas un gesto cómplice con el histórico cantante argentino, que sonríe ante los que le reconocen.

Sí, estoy con Alejo Stivel en esta mañana soleada en la ciudad. Stivel se mueve desde la zona umbría a la zona soleada, lleva una gorra negra que se coloca ante el ímpetu del sol. “Acabaremos con una insolación”, le digo, “pero todo sea por la vitamina D”. Acabo de leer con entusiasmo ‘Yo debería estar muerto’, publicado por Espasa. Es su biografía, su memoria (aunque se queje de que no tiene mucha): la vida de una estrella de la música que llegó a España con Franco recién muerto, y con una dictadura, la de 1976, instalada en su país. “Huimos de la tragedia y acá todo tuvo después su parte de comedia”, me dice. “Así que mi vida es eso, una tragicomedia. Como digo en el libro, creo que la vida me trató muy bien y muy mal”, cuenta Stivel.

No hay momento de la biografía de este hombre, tras atravesar lo que él llama ‘los tiempos oscuros’, ‘the dark years’, que no merezca una cuidadosa atención. Hay mil detalles en cada pliegue de su biografía. Como en esos discos que él escrutaba desde niño, los vinilos (“que afortunadamente han vuelto, porque, ¿a quién le puede gustar la frialdad de un CD?”), esas carátulas, esos álbumes hermosos. Para el joven Alejo, aquellos objetos eran fascinantes. Por eso quiso hacer un libro ahora que recordara el estilo de los viejos álbumes, los grafismos de la edad de oro, y para ello, nada mejor que la mano de Fernando Rapa, de ‘Mongolia’. “Un día estuvimos ocho horas trabajando online, ocho horas seguidas, todas ellas dedicadas a la composición y al diseño. Pero quería hacer un libro hermoso, sí”, me dice.

Naturalmente, Alejo Stivel es Tequila durante muchos años, y luego vino esa desconexión, y el regreso de la oscuridad, y la nueva vida, aunque sin perder la fuerza del artista, y la vuelta a la música, y a la producción, como en el caso de Joaquín Sabina. “Le dije a Joaquín: hay que grabarte con tu voz. Sin tantos arreglos. No necesitas una montaña de arreglos. Porque lo tuyo es otro asunto, tú eres esa voz. Y parece que lo convencí”, me va contando, en una charla larguísima bajo este sol aún inmaduro de los primeros días de verano.

Por la conversación pasan María Elena Walsh, y las interpretaciones de Rosa León (hablamos de sus años en el Cervantes de Dublin, cuando uno también tuvo la gran suerte de conocerla), y de Juan Cruz, que tanto insistió en que publicara este libro, e incluso de aquel viaje a Nueva York, apenas un día después de que asesinaran a John Lennon: “fuimos al edificio Dakota, claro, recuerdo que incluso vimos bajarse de una limusina a Lauren Bacall, cuyo apartamento estaba allí”, me dice, con cierto aire de nostalgia, Alejo Stivel.

Pero lo más impresionante es recordar su infancia. Y sus dos padres (el biológico, David Stivel, director y productor, y el otro, el periodista y poeta Paco Urondo, que hizo frente a la dictadura militar: “lo mataron en un tiroteo”, escribe). Y su madre, Zulema Katz, actriz, dedicada a su hijo con inagotable energía. “Argentina nunca volverá a ser lo que fue culturalmente cuando yo era un niño. Nunca. Y yo tuve la suerte de criarme ahí. Aquello me construyó. Aquellas casas casi comunales en Buenos Aires, donde tanta gente entraba y salía. Todos fueron mis tíos, mis hermanos (aunque soy hijo único), mi familia. Poder estar rodeado de Juan Gelman (que me hizo un poema cuando yo tenía apenas cinco años), o de Julio Cortázar… con el que compartí una hermosa amistad, resulta extraordinario en la vida de un niño, pero para mí aquello era absolutamente normal…”, me cuenta Alejo Stivel. Hablamos mucho más, bajo este sol que nos libra de todo mal. Hablamos de los años maravillosos. Y de los años trágicos. Todo está en este libro lleno de verdad y de pasión por sobrevivir.