Los grandes temas del debate

AYER ANALIZAMOS aquí los modos y las formas del cara a cara entre Trump y Biden. Explicamos las actitudes, los entresijos y las expectativas erróneas de un debate que dominó el neoyorquino. Hoy toca prestar atención a lo que en él se habló. La primera pregunta versó sobre la inflación. Biden reconoció el encarecimiento de la cesta de la compra, aludió a los efectos de la pandemia, presumió del aumento del empleo, y evocó su compromiso con la reducción del precio de la vivienda. Trump recordó cómo durante su mandato la economía era boyante, sin guerras, y con la Bolsa en máximos. Replicó a Biden, asegurando que esos puestos de trabajo de los que habla el presidente los ocupan los inmigrantes, y señalando el efecto nocivo de los aranceles chinos. En lo relativo a la deuda, Trump recordó su reducción del impuesto de sociedades, y cómo logró más ingresos con menos tributos, y hasta liquidez para pagar el déficit y la deuda. Biden defendió su subida de impuestos a los más ricos como vía para mantener el sistema sanitario y cuidar a niños y mayores.

El aborto generó mucha polémica. Trump aboga por otorgar la potestad a los Estados para legislar; defiende que la gente vote lo que desee; acepta que se aplique en caso de violación, incesto o riesgo de vida de la madre; y critica, con falsedades y exageraciones, que los demócratas permitan abortos a los ocho y nueve meses de gestación, e incluso tras el nacimiento. Biden apuesta por una ley para todo el país, y propone que la decisión la tomen las mujeres y sus médicos; pero se lio con los trimestres de gestación y su proceso legal. En materia migratoria, Biden dijo que Trump había separado a las familias, mientras él reducía el número de inmigrantes “ilegales”. Trump reivindicó la defensa de las fronteras, y denunció el ‘efecto llamada’ de Biden, y el aumento de la criminalidad. En política exterior, Trump dijo que debido a Biden estábamos cerca de la III Guerra Mundial, y que con él no habría habido ni invasión rusa de Ucrania ni ataque de Hamás a Israel. Le recordó al presidente su incompetencia en Afganistán. También los “200.000 millones de dólares gastados” en Ucrania, frente a una UE más comedida. Biden se limitó a llamar a Putin “criminal de guerra”, y a recordar que el ruso trata de recuperar el espacio soviético. Para Trump, “Biden parece palestino”. Biden, por su parte, recordó su plan de paz en tres fases, y dijo haber negado armas letales pese a su apoyo a Israel.

Hablaron del asalto al Capitolio y la defensa de la democracia; de los delitos de Trump y de Hunter Biden. Trump acusó al fiscal y al juez de actuar a favor de los intereses demócratas; y Biden dijo que los votantes de Trump lo hacen contra la democracia. Ambos aseguraron defender a la población afroamericana, Biden con subvenciones, y Trump rebajando la inflación y facilitando puestos de trabajo hoy ocupados por inmigrantes. Biden afirmó haber aprobado la legislación medioambiental más extensa, y apoyar el Acuerdo de París. Trump presumió de agua inmaculada y aire limpio durante su mandato, y de no estar dispuesto a pagar más, cuando Rusia, India, etc., no hacen nada. Trump dijo que Biden estaba hundiendo el Medicare y el Medicaid por los inmigrantes. Biden indicó que EE.UU. era la mejor economía del mundo, y que si ganaba Trump el país entraría en recesión. Del cuidado de los niños Trump no dijo nada, pero sí del control de las fronteras para frenar el tráfico de drogas. Biden propuso más agentes y máquinas para detectar estupefacientes. Ambos presumieron de estado físico y pericia en el golf. Finalmente, Trump dijo que respetaría los resultados electorales si fuesen limpios y legales. Biden, a su vez, señaló que Trump era un mal perdedor.