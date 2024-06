Pánico a las puertas de Biden Land

EL PÁNICO electoral se ha apoderado de miembros y seguidores del Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero no sólo de ellos. En realidad, es un pánico compartido en muchos lugares del globo. Y hay motivos.

La debilidad de Joe Biden como candidato ha quedado subrayada por el mayor enemigo de los titubeos: el plató de una televisión. Quizás sea más una debilidad comunicativa que otra cosa, pero en este mundo contemporáneo la imagen es demasiado importante. La televisión suele ser inmisericorde con estas flaquezas. Y, a menudo, el pensamiento, la filosofía, incluso la ideología, suelen quedar oscurecidos por el supuesto valor de la performance televisiva. También en esto, la capacidad actoral ha derrotado hace tiempo a las ideas. Biden no estuvo bien en el debate. En realidad, estuvo mal. Esos momentos de titubeo juegan en su contra poderosamente, porque eso buscaban sus contrarios en él: los signos de la edad.

Juzgar a Biden por eso no es, seguramente, justo. Lo que sucede es que esa sensación de cierta fragilidad del candidato demócrata no viene exactamente del debate en la CNN, aunque esa sea la imagen más inmediata y más dañina para sus intereses, sino que se ha ido acumulando en los últimos meses, y, por supuesto, ha sido alimentada con sumo cuidado por sus rivales políticos.

Biden es mucho más que el titubeante presidente de la otra noche. Trump lo sabe de sobra, conoce, a pesar de que siempre ha transmitido desapego por el conocimiento, que se enfrenta a un político de largo recorrido y experiencia. Por eso, se diría que, en esta liza de candidatos de edad provecta, el magnate vio el cielo abierto ante las cámaras, un territorio al que está también más acostumbrado. Un Biden en baja forma era sin duda una presa fácil, incluso para Trump, que no es lo que se dice un genio de la oratoria.

Aunque algunos medios habían asegurado que a Biden le bastaba con estar, sin más, en el debate, para salir ganador, porque, a pesar de sus errores, él representa la contención, ante el habitual caos trumpiano, la realidad vino a demostrar que, expuesto a las inclemencias de un plató, la cosa no iba a ser tan sencilla. Y no podía serlo ante un candidato como Trump, que, otra cosa no, pero es muy capaz de colocar una y otra vez sus tres o cuatro frases propagandísticas, como alguien recriado bajo el calor de los focos. Una situación ideal para el republicano, que todavía estará frotándose las manos, y quizás también los ojos, ante su inmensa suerte. No se puede conseguir más con menos. Sabe también que, su totum revolutum verbal, sus letanías conocidas, su afán por la charlatanería de muy escaso calado intelectual y muy poco rigor científico, no van a jugar precisamente en su contra.

Biden ha intentado levantarse en las últimas horas, con el apoyo incondicional de Jill, su mujer. Pero los medios han sembrado dudas, también los más afines. Fuera de Biden Land, como se le llama a su entorno, reina cierto pesimismo. La gran pregunta es si conviene sustituir al candidato a estas alturas, por ejemplo en la convención demócrata de agosto. La siguiente gran pregunta es: y, de sustituirlo, ¿por quién?

Nadie parece estar en la parrilla de salida de forma indiscutible. Hay cantera, sí, pero quizás no para ahora mismo. Tampoco, dicen, Kamala Harris, que se ha movido toda la legislatura en un perfil muy bajo. Biden había acaparado la batalla contra Trump como un asunto casi personal. Como si no pudiera comprender que alguien como Trump, con su deriva hacia la simpleza, pudiera arrebatarle la victoria. Pero en este tiempo atroz del populismo y el surrealismo político, todas las certezas vuelan. El debate fallido ha puesto ahora los focos sobre Biden, y los ha puesto sobre sus debilidades, no sobre sus fortalezas. El televisivo Joe Scarborough, un apoyo habitual, pide que se retire de la carrera presidencial. El New York Times también, a través de Thomas Friedman, que es amigo personal de Biden, Sin duda, revertir la imagen del debate será difícil: más que nada porque vivimos entre imágenes