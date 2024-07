Castelao na terra

CÚMPRENSE corenta anos do meu primeiro artigo de opinión. Lembro a data porque aquela peza xuvenil estivo dedicada ao regreso dos restos de Castelao á terra para repousar no Panteón de Galegos Ilustres. Non imaxinaba daquela que, andando os anos, chegaría a escoitar moitas veces ao Dr. Xerardo Fernández Albor valorar aquela decisión histórica que tomou o Parlamento de Galicia e que el viviu como presidente da Xunta de Galicia.

Castelao morreu en Bos Aires en 1950, soñando con volver a unha Galicia en liberdade. Non puido facelo en vida, polo moito que durou a ditadura, e facíao un 28 de xuño de 1984 no marco do primeiro goberno autonómico, democraticamente elixido polo pobo de Galicia.

Non entendín daquela as razóns que alegaron os membros do BNPG para manifestarse, indicando que non era o momento acaído para que volveran a Galicia os restos mortais dun persoeiro que era e é unha das referencias simbólicas da nosa terra. E non podo entender aínda hoxe a falta de respecto dos manifestantes cando o cadaleito chegou a San Domingos de Bonaval.

¿Cal era, xa que logo, o momento para o regreso dos restos de Castelao? ¿Cando tivésemos en Galicia un Xunta de Galicia nacionalista? Abofé que aínda hoxe estarían no cemiterio bonaerense da Chacarita os restos mortais dun dos dous grandes símbolos de Galicia, xunto con Rosalía de Castro.

Falouse daquela de manipulación ideolóxica por querer que Castelao fose de todos os galegos; porque fora o Dr. Fernández Albor quen lle impuxera a medalla de Galicia a título póstumo no seu cadaleito, respectuosamente cuberto coa bandeira de Galicia; e, sobre todo, porque o fixera un presidente que gañara contra todo prognóstico as eleccións encabezando as listas de Alianza Popular.

En fin, pasaron corenta anos e sigo subscribindo aquela rebeldía xuvenil que me levou a escribir o meu primeiro artigo de protesta contra uns feitos que endexamais deberon producirse. Corenta anos despois sigo laiándome da escasa convicción democrática de quen non respecta a vontade soberana do pobo galego pola única razón de que vota o que lle peta.