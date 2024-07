Gana Le Pen, Europa en peligro

LA VICTORIA de Le Pen en Francia estaba escrita y anunciada. Más aún tras los torpes movimientos de Macron. Afortunadamente, no es una victoria que no tenga remedio (no tiene asegurada la mayoría), aunque el remedio está más bien difícil. Es una derrota para Europa. También para Francia, desde luego, cuyos principios fundacionales de la Revolución parecen a punto de ser pisoteados. Como suele ocurrir, la democracia es garantista con ideas que no parecen profundamente democráticas. Bien está que se permitan las ideas, incluso las más dañinas y peregrinas, pero otra cosa es que los votantes apuesten tan abiertamente por ellas. Algo no se está haciendo bien.

Se dirá que la desafección por los llamados partidos de estado, o del sistema, proviene de los problemas económicos y de la batalla de la inmigración. Le Pen concita un voto importante en las clases menos favorecidas, lo que, técnicamente, debería ser contemplado como el mundo al revés. Pero ha encontrado ahí un nicho para crecer: como siempre con esa dialéctica que bebe de la imprescindible demagogia del populismo. Relacionar inmigración con falta de seguridad es un mantra que ha calado en cierta población: y es uno de los grandes argumentos de Le Pen. Es un argumentario que se ha extendido por el mundo, a caballo de la patética simpleza de los mensajes trumpianos, y que, quizás extrañamente, también ha hecho fortuna en Europa, a pesar de todo su poso cultural e histórico.

Tras la victoria (anunciada) de Reagrupamiento Nacional en la primera vuelta del domingo lo que cabe es pensar en la segunda vuelta. No es tiempo para lanzarse cuchillos afilados entre formaciones que deberían unirse para combatir este grave peligro para Europa. No sólo para Francia, que también, sino, andando el tiempo, para todo el continente. Porque Francia no es precisamente cualquier país. Simbólicamente es una derrota sin paliativos, una demostración palmaria de la falta de nervio político de muchos líderes del país vecino, de la falta de ideas, de una pobre comunicación, superados continuamente por los calculados (y a menudo mendaces) incendios dialécticos de la ultraderecha. Y es también una demostración del exceso de orgullo de Macron, que no sólo ha perdido el referéndum que esta votación implicaba, sino que puede conducir al país a un bloqueo político, o algo peor.

Recordamos al Macron que en el pasado apostó abiertamente por Europa. En los momentos del brexit, por ejemplo, que ha destrozado la política británica, con esa sucesión de inoperantes gobiernos conservadores. Al menos, el laborismo parece a punto de ganar en el Reino Unido, pero ya han anunciado que no cambiarán sus políticas sobre Europa. Y aunque sea táctica electoral, es un mal anuncio. Los liberales, en cambio, hablan abiertamente de anular el brexit. Pero la modernidad británica sigue atrapada en liderazgos erráticos. ¡Hasta Farage, uno de los responsables del sindiós, ha vuelto! Por eso, ahora, mirando a Francia, y a este Macron en entredicho, hemos de preguntar: ¿seremos capaces de permitir que Europa mine sus cimientos desde dentro?

De momento, está sucediendo. La incapacidad para contener a Le Pen siembra muchas dudas. Con urgencia, deben superar las contradicciones que genera la presencia de Mélenchon. Nada debe frenar la unión necesaria de partidos para revertir este momento gravísimo para la Unión, máxime cuando las matemáticas también se muestran complejas de cara a la segunda vuelta, según se trate de los distritos triangulares (en los que avanzan tres candidatos) o de los que no lo son. Nada está seguro en este instante crítico.

Pero, más allá de la aritmética política, y de esta sensación de estar con el agua al cuello que tenemos ahora los demócratas europeístas, una pregunta surge: ¿cómo es posible que uno de cada tres jóvenes haya apoyado las ideas de Le Pen? Para mí esta es la gran pregunta. ¿Dónde queda la formación, la cultura, el deseo de modernidad y progreso, dónde el reconocimiento a la educación abierta y paneuropea que los jóvenes han recibido durante años?