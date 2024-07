El olfato no es el mejor de los sentidos para tomar decisiones en política

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN de George W. Bush (el hijo), las evidencias científicas del cambio climático eran evidentes. Pero se ignoraron completamente, lo que hizo que no se tomasen medidas de mitigación de la crisis climática. Es cierto que no lo hizo él ni casi nadie. Ahora, por fin, hay cierta conciencia de que hay que hacer algo, pero todavía parece no haber urgencia en ello.

La ciencia y el desarrollo tecnológico amplían día a día las fronteras de conocimiento y las posibilidades de hacer, pero lo que sabemos y lo que es científica y tecnológicamente posible pasa por el tamiz de las decisiones políticas. Son nuestros gobernantes los que toman las decisiones más importantes. Por ejemplo, deciden en qué medida se destinan recursos públicos a las políticas de educación e investigación, salud, energía, empleo, infraestructuras de comunicaciones…

No discuto que así deba ser. Cada uno ha de hacer su trabajo y asumir sus responsabilidades. La nuestra, la de los investigadores, es hacernos preguntas pertinentes y buscar para ellas las mejores respuestas aplicando el método científico. La responsabilidad de un político es servir al interés público con integridad, transparencia, eficacia y eficiencia, promoviendo el bienestar y la justicia para todos los ciudadanos.

El gobernante no puede guiar sus decisiones basándose solo en argumentos científicos, sino que ha de tener en cuenta lo que es posible con los recursos con los que cuenta, y valorar muchos otros factores, incluyendo aspectos sociales, culturales, de equidad, legales y éticos. Sin embargo, es crucial que también tenga muy en cuenta la evidencia científica en su toma de decisiones, porque esta proporciona una base objetiva y basada en el mejor saber en cada momento, algo que puede mejorar la efectividad y sostenibilidad de las políticas, ayudando a prever consecuencias y a tomar decisiones más informadas y responsables.

En las decisiones sobre la crisis climática, ¿prefiere que se escuche a los expertos en ciencias ambientales antes de diseñar las políticas para impulsar el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, o es mejor guiarse por lo que nos digan las compañías de hidrocarburos? ¿Les gustaría que ante una pandemia las decisiones políticas se basasen en evidencias científicas o en el criterio personal de quien rige la nación? Quizás le parezca esta una pregunta irreal, por hacer planteamientos extremos, pero no lo es. Un ejemplo de lo primero es el caso de la administración Biden, que puso al prestigioso epidemiólogo Anthony Fauci, ahora retirado, a dirigir el grupo especial contra la covid-19. El contraejemplo es el de Donald Trump, que no solo descalificó a Fauci, responsable del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas estadounidense desde 1984, sino que aconsejó por su cuenta tratar a los enfermos con una inyección de desinfectante o con luz solar.

Los que somos mayores recordamos la absurda gestión de la crisis del aceite de colza. Ocurrió en 1981, cuando hubo una intoxicación masiva debido al consumo de aceite de colza desnaturalizado, utilizado ilegalmente como aceite comestible. La respuesta del gobierno español fue entonces lenta y descoordinada, seguramente por no consultar adecuadamente a expertos en salud pública y toxicología. Las consecuencias fueron dramáticas, con más de 20.000 afectados y 700 muertos.

En noviembre de 2002, el petrolero Prestige se hundió frente a las costas gallegas. Miles de toneladas de chapapote pintaron de negro muerte nuestras costas, en uno de los peores desastres medioambientales en nuestra tierra y mar, tan maltratados en las últimas décadas. El gobierno de Aznar decidió remolcar el Prestige mar adentro en lugar de llevarlo a un puerto cercano para intentar controlar el vertido. ¿Fue una decisión basada en la ciencia? ¿Se tuvo en cuenta la opinión de los expertos en salvamento marítimo y gestión de desastres medioambientales, especialmente marinos? Es evidente que no. Se actuó, como tantas veces, desde la ignorancia e ignorando el conocimiento de los expertos: Ante el desastre, eso sí, silencios y mentiras. Aquí al menos no hubo que lamentar vidas humanas, pero hubo una enorme destrucción de hábitats marinos y costeros, provocando una contaminación persistente en las aguas y playas de Galicia y un enorme impacto en la economía local, especialmente en la industria pesquera y el turismo, con pérdidas millonarias, pérdida de empleos y daño a la salud de las personas expuestas al chapapote.

Hace pocas semanas el presidente del Gobierno participó en la presentación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), un organismo de nueva creación para el asesoramiento científico que ha de servir para apoyar al Gobierno de España en sus procesos de toma de decisiones. Con este fin, Pedro Sánchez anunció que se incorporarán pronto a la Administración General del Estado más de medio ciento de asesores científicos. Entre otras medidas, cada ministerio contará con una asesora o asesor científico en su gabinete. Obviamente, una persona o un reducido conjunto de ellas no disponen de todo el conocimiento científico disponible en ningún tema relevante, pero sí van a ser facilitadores en el acceso al mismo y, por tanto, en que este se tenga muy presente en las responsabilidades de gobierno.

No puedo más que aplaudir esta decisión. El olfato político es importante, pero por sí solo no sirve para evitar los malos olores.