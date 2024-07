Primeiro ingresemos, despois xa miraremos a ver

Hai uns oito meses publiquei neste noso EL CORREO GALLEGO este meu artigo https://www.elcorreogallego.es/opinion/2023/10/24/chave-da-nosa-caixa-93709693.html, no que concordaba coa proposta de Ana Pontón (BNG) no pasado debate do estado da nación para recuperarmos “a chave da nosa caixa”, recadar todos os tributos e pagarlle á Administración do Estado a cota que lle pertenza polos servizos non transferidos que desenvolve no noso país (seica entre o 5,3% e o 5,5% do custo estatal dos servizos desenvolvidos polo Estado, se atendemos á participación galega no PIB ou na poboación estatais e ao precedente vasco). Segundo as contas que desenvolvia o economista Xosé Díaz o noso financiamento melloraría en 3.200 M€/ano (1183 €/ano por habitante fronte aos 846 actuais).

Falábamos tamén daquela da improcedencia da trampa de mesturar allos com bugallos, as pensións contributivas da Seguridade Social (que nos pertencen polo cotizado individualmente) cos tributos que recada o estado e distribúe por territorios. Os axustes que se produzan cada ano vía impostos para financiar prestacións non contributivas na Galicia integrarían a correspondente balanza fiscal, mais teño para min que non modificarían substancialmente esta conta.

Mais hoxe non insistirei naqueles razoamentos nin neses números. Só quero dexergar as razóns polas que persoeiros da política, opinión publicada e mesmo Universidade teiman por condenar Galicia á suposta solidariedade dos territorios seica máis favorecidos do Estado, malia a punxante realidade dos 13.222 M€/ano (atención, miñas donas e meus señores, case 5.000 €/ano por persoa residente!!) recadados na Galicia no 2019 (os números, cando menos do 2022 e 2023, serán ben mellores). Que país de 2.700.000 habitante e estes números de recadación deixaria pasar a oportunidade de ter a chave dunha caixa tan potente?

Tras desta liña de pensamento e opinión está unha teoría fiscal e económica de que o Estado só dispón dos cartos que distribúe entre os distintos territorios autonómicos en réxime de “suma cero”·, polo que calquera modificación na distribución prexudica uns e beneficia outros. Ninguén cuestiona os moi importantes fondos que o estado retén para as súas competencias e máis para os vectores da política do goberno estatal de quenda. Velaí os fondos para facer as políticas de vivenda ou Sociais que quere o goberno do Estado cando estes fondos tiñan de estar distribuídos hai moito tempo a prol das nacións e territorios do Estado, que son os competentes para desenvolver estas políticas.

É verdade que existe contribución fiscal estatal para as prestacións non contributivas. É verdade que o sistema de concerto económico con cota galego requiriría dun axuste, quer positivo (quizais no ciclos recesivos), quer negativo (nos ciclos máis ben expansivos). Mais, por moito amor que lle teñamos tod@s á nosa súa familia de orixe...voltaríamos de adultos ao réxime de caixa única e chave da mesma no peto do pai ou da nai, agardando deles- unha equitativa atención ás nosas necessidades?

Teño para min que a resposta para moitos de vostedes é negativa, malia que os nosos pais coñecían e coñecen moio mellor as nosas necesidades e potencialidades ca o estado. Xa que logo, primeiro disparo, despois xa preguntarei. Primeiro ingresemos os tributos, logo despois xa miraremos a ver.