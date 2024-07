Factores que nos alteran

Pasado el trance de haber estado padeciendo largas, estresantes y aburridas colas, tirados en la carretera hasta llegar al destino de vacaciones, aquellos que las tienen, es hora de levantarse relajados, meter la correspondiente crema, un libro y el periódico en esa bolsa con gaviotas, anclas y demás temática marinera. Luego, a estirar la toalla a juego en la arena. Y a tumbarse cerca de la orilla tal cual han soñado en aquellas ya lejanas noches en vela. Para un considerable número de afortunados llegaron días de asueto y vida alegre.

¡Ojo! Que nadie se lleve a engaño cogiendo una vieja “maleta de piel” que haya olvidada en algún rincón de la casa. Pesa, se estropea y es incómoda donde las haya. La ‘Eva María’ de los ’70, de tanto éxito por ser protagonista de la canción de Fórmula V, tuvo ocurrencia bien rara. En cambio, acertó al enfundarse su ‘bikini de rayas’. Es un clásico que no falla.

Acomodados bajo el sol, guarecidos por una sombrilla de tela, es buen momento para coger la prensa y ponerse al día. Algunos me dicen que no acaban de entender qué les pasa a quienes nos facilitan las nuevas que se compran en los quioscos y en las ‘noticias’ que ofrecen los informativos de varias cadenas. Y no sé cómo explicarles que, a veces, las normas están para olvidarse de ellas y que el principio pitagórico de que “el orden de factores no altera el producto” se lo saltan, sin motivo, a la torera. Que en los ‘telediarios’ los presentadores estén sentados o bailando por el escenario es algo que conlleva estar más atentos a sus movimientos y a su vestimenta, sobre todo, en el caso de que sean féminas. Sorprende un tanto. Que nos den así el parte como improvisados actores de teatro, no se justifica ni comprende, pero no es tan perturbador como para alterarnos en extremo. Ellos sabrán por qué lo hacen. Yo no encuentro el criterio para que se muestren con ese desparpajo e ingenio. En esa misma línea, causa asombro y desconcierto que expongan el contenido sin orden conocido, como a su real arbitrio. Tras una noticia referida a una orden ministerial recién aprobada, a reglón seguido aparece un escándalo que bueno sería introducirlo en la ‘prensa rosa’, sensacionalista y/o amarilla. Y, sin dejar respirar nos topamos de bruces con una espantosa crónica que corta el aire que se respira. Del rosa, al amarillo y del amarillo al negro. La pluma y la pantalla pueden permitírselo, pero cuesta asimilar esos giros a la inteligencia humana -que es la que nos rige- mientras no se imponga la IA u otra cosa.

Prefiero la prensa descriptiva, la que, en mi opinión, debiera conservarse y cultivarse a lo largo de la historia de todo lo que es susceptible de ser noticia, ejerciéndose así un sano periodismo. Al margen, que se junten comentaristas, tertulianos, analistas y otros ‘istas’ para pasar revista.

Otra idea que les sugiero volviendo al tema. No lleven el móvil ni la Tablet a la piscina o al mar. El agua dulce o salada son sus peores enemigos. En nada les beneficia el pringue del aceite solar. Y, puesta a dar recomendaciones, algo que no quiero dejar pasar: cuiden ese pedacito de sitio que les hace más propicio el descanso, pues los arenales tienen cada vez menos superficie.

Aún con todo, tómense su tiempo para pasar una jornada a la que todos se sumarían. Haga más o menos calor, se puede disfrutar de la ausencia de frío y de una buena lectura -sea periódico o libro- y aprovechar para recargar pilas y comenzar a practicar saludables hábitos de vida. A los que tengan que esperar a agosto algo les pido: un poco de estoicismo. Todo llega, aun cuando la tardanza suponga ahora bastante fastidio.