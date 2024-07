Planificar dentro dunha orde

No goberno de calquer institución caben dúas formas de actuar: ser autores do deseño das actuacións proprias -chamadas aquí planificación (aínda que en economía teña outro significado)- ou seguir o sendeiro da planificación que fan outros para nós. Case como na vida diaria: na esfera da capacidade que temos de tomar decisións sobre o proprio, cabe decidir por unha mesma ou deixarse ir. Iso si, con diversidade de argumentos. Nas institucións públicas a desculpa que teño escoitado con maior frecuencia é: a cuestión está así por lei. Sempre me ten soado como aquela do mal alumno de “tenme manía a profesora” ou “iso é o que pon o meu libro” (cando había libros). Efectivamente -polo mesmo peso do avanzo dos tempos- hai leis que regulamentan moitas cuestións, nalgúns casos case todas, mais tamén hai unha responsabilidade política de gobernar, en primeiro lugar, tomar decisións pontuais, en segundo lugar, e propor a muda e remuda das leis se non se adecúan ás necesidades e solucións do presente. Este é o caso do turismo para os concellos. Dáse o caso de que, se ben en aras duns maiores ingresos locais para determinado tipo de actividades, a acción de goberno municipal non pode máis que limitarse a contemplar. Ver como, ano a ano, medran as deseconomías locais para ser asumidas de forma colectiva polo benestar dos cidadáns residentes e de forma institucional polas necesidades de novas partidas municipais destinadas a gastos producidos polas hordas de visitantes temporais. Semella que hai un principio de goberno que falla: non se contribúe de forma equitativa desde o goberno municipal á xustiza social ou cando menos a manter o statu quo que a distribución da renda e dos servizos municipais proporcionan. Se o turismo recebido non aporta ingresos novos, para gastos novos, ao cidadán residente habitual se lle pon cara de ‘paganini’, xa que a corresponsabilidade asumida na súa contribución ao ingreso municipal vai ser destinada, por imperativo da urxencia, a outros gastos non ordinarios producidos polos visitantes. Trátase de gastos en infraestruturas básicas como auga potábel, depuración, limpeza urbana, recollida de residuos urbanos, policía, transporte público, gastos de representación institucional, dependencias municipais de información ao turista, coordenación con concellos limítrofes, é dicer, até gasto de patio, neste caso da cidade histórica, remedando o chiste de Gila. Que sempre se asumiron gastos non comúns na cidade de Compostela é un feito con vida propria mesmo desde antes de ser capital de Galiza, mais esa representación foi considerada no seu momento como parte dunha responsabilidade compartida (hoxe en cuarto minguante). Non ser quen de utilizar de forma responsábel a capacidade de gravar certas actividades en beneficio dos ingresos municipais é cando menos insensato e, no limite do caso, mal gobernante. Non se trata só da taxa turística, ou das famosas terrazas hoxe para turistas; o seu celme non é o ingreso só, senón a participación prudente do visitante, nunha cidade que por civilizada e acolledora necesita fondos que non son unha dádiva. Máis tamén os negocios cambiantes só destinados a eles deben contribuír a eses gastos extraordinarios.