¿Qué Reino Unido amanecerá hoy?

CUANDO ustedes lean esto es posible que el Reino Unido ya sea laborista, catorce años después. Un pequeño paso para la normalización del país, después de un caos inenarrable. No siempre fue así (por supuesto, hubo gobiernos ‘tories’ que no se movían literalmente a la deriva en Downing Street). Pero entre el covid y el brexit el viejo imperio anglo entró en barrena. A ello ha ayudado, por qué no decirlo, la sucesión de desastres que ha afectado también a otras instituciones y organismos relevantes, como la monarquía, incluida la desaparición de Isabel II, un anclaje para muchos británicos apegados a la tradición y al viejo poder de los símbolos.

Pero, más allá de esa serie de dramas, reales o irreales, ha sido la pésima gestión de estos últimos 14 años la que habrá provocado a estas alturas de junio (salvo sorpresa mayúscula) una derrota sin paliativos de Rishi Sunak. Él no ha sido más que el último eslabón (y no el más débil) de una cadena de errores que resulta difícil de repetir, salvo que se intente con ahínco.

Pero ya habrán observado que vivimos en un tiempo en el que muchos políticos (incluso de variado signo) se empecinan en hacer exactamente lo contrario de lo que sería lo lógico, lo racional y lo deseado por la gente. No creo que ser predecible sea exactamente una virtud, porque el inmovilismo nunca es bueno en política (todo fluye, ‘panta rei’), pero sí creo que a menudo se toman decisiones que no son prioritarias por los ciudadanos. En el caso de los ‘tories’ ingleses, podría decirse que apenas atinaron en nada. La decadencia política ha acompañado sus pasos, desde Cameron, pasando por Theresa May, sin brújula, Boris Johnson, inenarrable desde el primer minuto, hasta Liz Truss, la breve. Y bueno, Sunak, que nada pudo maquillar.

Si hoy el Reino Unido no se ha levantado laborista, mal asunto. Mal asunto, sobre todo, para el Reino Unido. Y mal asunto para Europa. ¿Pero qué decir de una Europa que ha empezado a votar ultraderecha? Quizás no estamos para dar lecciones a nadie. Es verdad que en el Reino Unido ha vuelto Farage, poco aconsejable para la modernidad, pero hoy por hoy parece irrelevante. El problema está en la ineficacia de los grandes partidos. Votar a Starmer, tras el caos ‘tory’ (el horror de la gestión migratoria o la progresiva depauperación del sistema de salud público, entre sus logros), sólo asegura, quizás, un poco más de orden en la gestión. Pero ¿novedades? Yo no me haría muchas ilusiones. El laborismo británico ha girado mucho a la derecha (lo del centro me parece inexacto), y, aunque los británicos hoy querrían anular el brexit (eso dicen las encuestas), nadie lo va a hacer. Tampoco Starmer. Quizás sólo los liberales, y eso porque saben que no van a gobernar. Una vez más, la política hace cosas que luego no sabe, o no quiere, revertir.

La gran paradoja de esta victoria de los laboristas, que se presume aplastante (hoy lo veremos: el Reino Unido se ha movido en una errática deriva con los ‘tories’, pero es un país aferrado a la tradición), reside en el hecho de que la tendencia global parecer ser, ahora mismo, justo la contraria. Con Estados Unidos a punto de consumar un resultado surrealista, si se cumplen las expectativas electorales, y con Europa girando peligrosamente hacia la ultraderecha, la victoria de Starmer en UK supondría un curioso contrapunto.

Sí, el Reino Unido circulando una vez más por el lado contrario. Afortunadamente, diríamos, tan sólo con contemplar el panorama continental. Pero, en este caso, lo hace por simple agotamiento. Y a pesar de estar convencidos de los muchos errores, ni siquiera los laboristas van a modificar en exceso el rumbo: ya lo verán. Hay asuntos rigurosamente vigilados. Y orgullos patrios caducos, que ven en el poder de Bruselas algo difícilmente digerible. Starmer se equivocará si no es valiente y moderno, si se muestra timorato y poco aperturista. Una pena, porque el Reino Unido tiene mucho que ofrecer. Y necesita modernizarse. Ya ven: Londres nunca apoyó el brexit. Y París no apoya la ultraderecha. Y, sin embargo…