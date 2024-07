La atípica deriva británica

REINO UNIDO AVANZA O RETROCEDE, según se mire, en dirección contraria al rumbo del resto de los países de una Unión Europea que los británicos decidieron abandonar, para su desgracia, primero, con el referéndum del 23 de junio de 2016, y definitivamente, tras un período de transición que tuvo que ser ampliado varias veces y el Acuerdo de Retirada del 31 de enero de 2020, la Nochevieja de ese mismo año. Ahora, mientras en Europa las principales economías giran a la derecha e incluso a la ultraderecha, Westminster tendrá un claro tinte izquierdista. Es cierto que es una teñidura relativa, pues el laborismo que ha abanderado estos últimos tiempos Keir Starmer se asemeja más a un centroizquierda (al estilo de Tony Blair), que a una izquierda tradicional. En este sentido, los británicos ya habían dejado claro con el anterior líder del Partido Laborista que un escoramiento excesivo a babor no era lo que deseaban. De ahí que Jeremy Corbyn se viese forzado a dimitir en diciembre de 2019 tras las elecciones generales de ese mismo año, en las que los laboristas obtuvieron muy malos resultados (202 escaños frente a los 365 del Partido Conservador).

Por otro lado, sorprende que la victoria actual del Partido Laborista haya sido tan brutal (412 frente a 121), pues este tipo de cambios de timón se suelen dar cuando aparece un partido renovado con un líder carismático capaz de generar una ilusión inusitada entre los votantes. No es el caso. Keir Starmer no es un líder que levante pasiones, ni mucho menos. Y sus postulados políticos e ideológicos se han ido matizando y moderando a medida que se iban acercando estos comicios tan trascendentales. Prueba de ello es su propia postura con respecto al Brexit. Hemos de recordar que quien ahora dice no plantearse el regreso al proyecto europeo, en 2016 votó por la permanencia de Reino Unido en la UE; y desde entonces no ha ocultado su inclinación a revisar el Pacto de Salida con hasta cuatro fórmulas, incluida la de “miembro asociado”, que favoreciesen los vínculos económicos, comerciales, diplomáticos e incluso jurídicos con los Veintisiete. Así lo expusimos aquí hace menos de un año. Pero también en este sentido Starmer ha querido moderarse, para no incomodar a nadie y atraerse el mayor número de votos posible.

Por eso debemos interpretar la victoria laborista no tanto como el resultado de un proyecto embriagador para Reino Unido, cuanto como el fruto de un fracaso estrepitoso del Partido Conservador, cuyas divisiones internas, luchas de poder, e incapacidad para percibir y solucionar los grandes problemas del país, le han llevado al abismo en el que parece haber caído sin remisión. Y es que no hay un solo ámbito de la vida ni un solo sector de la sociedad que no se haya visto afectado por una decadencia económica cuyo inicio lo debemos situar, no lo olvidemos, en el fatídico Brexit liderado ‘in extremis’ por el conservador David Cameron, y perpetuado por quienes, desde el mismo partido político, lo sucedieron de manera tan caótica como polémica. A saber: Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, y el propio Rishi Sunak.

El político y abogado Keir Starmer, de 61 años, tendrá que demostrar ahora su pericia para solucionar los múltiples problemas que afectan a un Reino cada vez más (des)Unido, empezando por la cuestión migratoria (recordemos que el de Southwark es especialista en derechos humanos). Pero también la elevada inflación, el deteriorado Servicio Nacional de Salud (NHS), el precio de los alimentos, la vivienda y la energía, así como la creciente inseguridad y la pérdida de influencia exterior, deberán ser asuntos prioritarios para un nuevo ‘premier’ que prometió no subir los impuestos, pero que se encontrará con un país deficitario, endeudado y con una economía infartada.