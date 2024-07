A un recién graduado universitario

ALEGRÍA, ilusión y objetivos cumplidos, pero el tiempo no se detiene, pero sí has superado una etapa importante de tu vida.

Has aprendido a aprender, dicho de otra forma: tus profesores han sembrado la semilla y tú serás responsable del fruto.

Recuerda siempre que la vida es un camino de permanente aprendizaje en todos los ámbitos, porque vivimos en una sociedad caracterizada por continuos y diversos cambios en las ideas, la cultura, costumbres, formas de vida, tecnología, investigación, …

No incurras, estoy seguro de que no lo harás, en el error que nos recuerda Antonio Machado, acerca de los que creen saberlo todo: “Los que están siempre de vuelta de todo son los que no han ido nunca a ninguna parte.”

La vida suele presentarnos caminos diversos, encrucijadas en las que hay que decidir el itinerario o puertas por las que entrar. Persigue siempre la posibilidad de elegir, es un privilegio; y nunca rechaces, sin reflexión previa, ningún camino, ninguna puerta.

Con frecuencia nos obstinamos en abrir puertas cerradas o estrechas, piensa en que si se cierra una puerta encontrarás otras abiertas.

Si aspiras a tener momentos felices, íntimos, personales, plantéate como objetivo de tu vida servir a los demás: recibirás mucho más de lo que entregues a los otros, ya sea conocimiento, cariño, tiempo, compañía, ayuda, profesionalidad, compromiso, trabajo, tolerancia, comprensión. En esa aspiración permanente a la felicidad que perseguimos los seres humanos, también será una herramienta fundamental el anhelo por el trabajo bien hecho y saber saborear los sencillos detalles de la vida de cada día. Con esta idea valorarás las alegrías, lo positivo, lo correcto, …, porque sabes que nada es permanente, y sólo el contraste entre lo bueno y lo malo nos permite apreciar lo que tenemos.

Dispones de normas de vida básicas, compromisos contigo mismo, a los que debes una lealtad, adquiridos a través de la familia, profesores, compañeros y amigos. Sin renunciar a lo fundamental, deberás ser lo suficientemente flexible como para corregirlos o matizarlos cuando comprendas, con humildad, que has incurrido en error o que una situación ha cambiado.

Permíteme una última idea, sencilla, de sentido común, que comparto con mis nietos: Mantén abierta la ventana de la curiosidad y lograrás ser siempre joven, te sentirás vivo, estarás al día del mundo en que vives, aunque haya situaciones e ideas que no compartas, aunque aparezcan las arrugas, incluso los achaques de salud dentro de muchos años. ¡No empequeñezcas tu mundo!

En definitiva, desecha la vejez de los jóvenes sin curiosidad, sin horizonte, sin ilusiones, sin esperanza.

¡Enhorabuena!