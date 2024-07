Honras que nos deshonran

UN BO AMIGO fíxome chegar un artigo do xornal The Times que cualifica o momento actual en Reino Unido como de moi baixa confianza pública no seu goberno. Por mor diso, a autora cuestionase a pertinencia do uso que fai a figura do Primeiro Ministro na concesión de honras. En concreto, considera que moitas persoas na lista de honras dos mandatarios británicos foron galardoadas polo mero feito de ser os seus amigos ou aliados, en particular quen achegou moito diñeiro ao partido gobernante en cada momento. Sen dúbida algúns dos casos máis disparatados son condecoracións decididas por Boris Johnson, entre elas á súa perruqueira. Non sei se ten moito mérito peitear a alguén para que pareza permanentemente despeiteado. En todo caso, entre guillotinala ou darlle unha condecoración, mellor isto.

Como calquera ditador que se prece, Franco concedeu discrecionalmente moitos recoñecementos, con frecuencia polos servizos prestados a el e aos seus propósitos: títulos nobiliarios e condecoracións a militares, políticos, empresarios e outros profesionais.

Vindo del e do seu réxime, é moi discutible que fosen honras, pero todos os agasallados déronos por bos, fose por desexalos ou por non atreverse a rexeitalos.

Nas ditaduras os recoñecementos sen fundamento son ademais bidireccionais. Os tiranos adoitan recibilos tamén, e na maior parte dos casos, sen merecemento algún. Por exemplo, Franco foi nomeado doutor Honoris Causa por varias universidades, entre elas a de Santiago de Compostela, que llo concedeu en 1965.

Este título honorífico universitario debe ser concedido, como o seu nome indica: “por causa de honra”, e deberá outorgarse a persoas moi notables, que realizasen contribucións significativas nun campo específico profesional ou do saber, ou que servisen de maneira excepcional á comunidade universitaria. Non foi o caso de Franco, é obvio. Por iso en 2006, sendo eu reitor da Universidade de Santiago de Compostela, levei á súa Xunta de Goberno a proposta de rexeitar a devandita concesión, por ser outorgada sen que o autócrata tivese mérito algún como para poder ostentar tan alta distinción académica. A proposta foi aprobada por unanimidade e o nome de Francisco Franco retirouse da lista de ilustres honoris causa da nosa universidade e do seu libro de honras. Por certo, conservo algunhas cartas (entón aínda usábase o papel para estes fins), que ademais de criticar esta decisión, dedicábanme insultos máis que grosos.

Ás veces as honras outorgadas entran na categoría de excentricidades. Unha das case insuperables foi o nomeamento de sacerdote que lle fixo o emperador romano Calígula a Incitatus, a quen tamén propuxo como cónsul. Non sería tan estraño o asunto se non fose porque o tal Incitatus era o seu cabalo. A decisión de Calígula foi vista como unha burla ao Senado romano e ás institucións do poder, subliñando o seu desprezo cara ás convencións políticas e o seu intento de demostrar o control absoluto que tiña sobre o imperio.

Cando quen recibe honras non as merece, deshónrase quen as dá e deshónranos a todos tamén. Si, Ayuso e Milei viñéronme á cabeza ao escribir este artigo, pero a eles xa lles dediquei outro e non me gusta repetirme.