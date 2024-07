ESTA globalidad mediática nos arrastra a un interés por las políticas de otros países. A veces creo que estamos más pendientes de cómo van las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, que de nuestros propios asuntos, que últimamente se resumen en polarizaciones, simplificaciones y maniqueísmos de todo pelaje. Qué pereza, como suelen decir, creo, los adolescentes.

Pero es que el mundo se ha vuelto muy pequeño. Y hay un elemento raro, morboso, que no podría explicar en esta columna. Saber si Biden resiste o no resiste, contemplar cómo Trump (incorregible su simpleza palabrera) ataca la edad y supuesta fragilidad del demócrata, como si él fuera un jovenzano de ideas preclaras… Hace falta más espejo: pero no para los narcisos.

Nos puede ese morbo: Biden contra todos, incluso contra muchos de los suyos (“al suelo, que vienen los nuestros”: aquella verdad política de Pío Cabanillas). Y su deseo de continuar, por tradición o por rango, lo que sea, a pesar del mal debate. Quizás sabe que no es aconsejable cambiar de caballo en medio del río… Y está el ‘lobby’ familiar, que es tradición en los presidenciables de USA. Biden no soporta la idea de que su país pueda votar otra vez por alguien como Trump, por mucho que él parezca débil. Se comprende, desde luego. Quiere hacerle morder el polvo, después de recibir del jovencito Trump esas expresiones de desprecio sobre su edad y su salud.

Llevamos varios días entre Trump, Starmer y Le Pen. También habría que añadir a Sunak, en su adiós, que tanto agradecemos, y a Macron, ahora saltando olímpicamente sobre arenas movedizas. La globalidad política tiene un componente mediático (aquí, la pantalla estuvo ocupada por elecciones inglesas, incluso más de lo que estará hoy con la segunda vuelta de las francesas: y eso que lo que nos jugamos en estas es casi la supervivencia de la idea de Europa, de la libertad tal y como la conocemos, del aperturismo).

La política emocional y populista suele ser una desgracia. Va en contra de muchos de los que la apoyan, sin saberlo o sin quererlo saber. También se vota por despecho, y eso, claro, podría entenderse más. Starmer, como dijimos aquí el viernes, ha ganado de manera arrolladora, pero es mucho más cierto que Sunak ha perdido de manera arrolladora. De hecho, los conservadores británicos han perdido como nunca. No podría ser de otra forma, con tanto sindiós. Leo que el sistema público de salud está en quiebra, la educación superior poco menos, las ideas sobre inmigración has sido puestas en cuestión desde el minuto uno, por peregrinas, injustas e ineficaces.

Sin embargo, como ya dijimos también, no pasará mucho tiempo sin que los británicos sientan cierta decepción con Starmer, y ojalá me equivoque. El político tiene fama de pulcro, también de aburrido, algo que, tras The Boris Johnson Show, sin duda se agradece, estuvo en los procesos contra Thatcher, lo cual siempre es un indicio de racionalidad, pero el mundo actual tiene unos contrapesos y unos límites que operan más allá de los gobiernos. Es cierto que, haga lo haga, no podrá hacerlo peor que los antecesores ‘tories’.

Starmer se encerrará pronto en su proceso de reconstrucción nacional, perderá halo mediático (a pesar de su mandíbula, su peinado -también en esto, muy anti-Boris Johnson, y un cierto toque Clark Kent ya madurito, si me lo permiten: sin duda, necesitará ponerse el traje de Superman a toda pastilla, en una de esas viejas cabinas rojas en extinción que tanto amo…).

Entonces, giraremos de nuevo hacia Trump/Biden, donde desde luego también nos jugamos muchas cosas. Aunque lo que debería preocuparnos de inmediato es lo que suceda hoy en Francia, donde la mitad del país trata de evitar in extremis una decisión política que alejaría a Europa del progreso y de la modernidad. Como ya dijimos también hace unos días, que el Reino Unido viaje justo ahora en la dirección contraria de lo que está sucediendo en algunos países, con la grave deriva de la ultraderecha, aunque sea sobre todo por sus problemas domésticos, proporciona cierta dosis de esperanza.