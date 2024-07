O mundo no que vivimos

O CINEASTA KEN LOACH preguntase porqué condenan a quen trata de entender un mundo: ONDE a política é a sombra que sobre a sociedade proxectan os grandes negocios. ONDE multimillonarios demandan a Estados en Tribunais privados anulando a Xustiza pública. ONDE tiranías privadas que ninguén elixe deciden á marxe de gobernos democráticos. ONDE se debilita a democracia esixindo aos Gobernos enfrontarse a un doble electorado: Os votantes e os especuladores, sometendo a plebiscito as políticas e servizos públicos (saúde, educación, enerxía etc.). ONDE millonarios corruptos presionan aos Gobernos para cambiar leis que perpetúen a súa riqueza dinástica. Os papeis de PANDORA certifican como EE UU converteuse nun paraíso fiscal onde o 90% dos patrimonios están nas carteiras financieiras. ONDE os centros financieiros (oligopolio bancario) frean o sector productivo creando unha economía deudora do capital, condenando a altas taxas de xuros a países indefensos. ONDE o chamado mercado libre instaura a desigualdade, onde uns poucos ricos á costa de millóns de anestesiados polo consumo gozan do seu maná. ONDE as grandes corporacións controlan a suposta competitividade proclamada no libre mercado. ONDE o traballador convertese nun vasalo da plutocracia que ameaza con aniquilar a quen tente cuestionar o seu dereito a escravizar. ONDE o capitalismo acumula, saquea, rapina terras impoñendo un estado policial global. ONDE no acordo de GINGRICH o benestar dos ricos aparece como creación de emprego e subida salarial. ONDE os segredos mellor gardados silencian no PIB o modo de reparto da riqueza agochando a súa distribución. ONDE o POCKER DO MAL: FMI-BM-OMC-OCDE confiscan a economía e a democracia. ONDE as perspectivas do capitalismo son as dunha anarquía internacional, froito dun sistema fora de control. ONDE se acada o poder pola vixiante información das persoas convertidas en datos e gando consumidor que se cré libre, convertendo a propia identidade polo consumo en pura mercadoría. ONDE o poder tecnolóxico controlado por unha oligarquía usurpa a nosa liberdade a cambio de facilitarnos a vida. ONDE o fascismo está disfrazado coa bandeira da liberdade, mantendo privilexios, recortando dereitos, levantando muros e defendendo a impunidade. ONDE a infraestructura educativa foi creada para obedecer e non pensar, afianzando o sistema económico, xa que sempre é máis fácil obedecer que ser libre.

¿Hai que resignarse a perder dereitos pola culpa dun sistema económico que ademáis de inxusto e ineficaz?. O manifesto educativo de RUSSELL pode correxir semellante desfeita coas tres paixóns que motivaron a súa vida.

Primeira. Ansia de amor como éxtase liberador da soidade e visión anticipada do paraíso.

Segunda. Desexo de saber: Entender o corazón humano. Por qué brilan as estrelas e liberación da ignorancia.

Terceira. Compaixón humana: Nenos famentos víctimas da guerra (Vexase Gaza), vellos sen esperanza abandonados dos seus, pobreza e dor fan da vida humana unha mofa sarcástica. Pola educación debe adquirirse un vigoroso sentimento da verdade e beleza; o sentido ético da educación debe motivar a descubrir a verdade por un mesmo porque a mentira racha a comunicación e posibilidade de convivir. A educación ten que ser un proceso valioso, non competitivo, xerador dunha profunda capacidade de pensamento crítico independente. Nucio Ordine no seu esplendido libro a utilidade do inútil salienta que a autentica pedagoxia fomenta ciudadanos responsables que superando o egoísmo sexan capaces de asentarse no ben común expresando solidaridade, tolerancia, reivindicando a liberdade para esixir xustiza. A autentica educación humanista é o liquido amniótico no que se desenvolven estas aspiracións. Como ben dicía SACHS: “Pouco serve unha sociedad con leis, eleccións e mercados, se os poderosos non se comportan con honestidade e compaixón coa humanidade”. É imprescindible convertir a Ética nun servizo público, para crear unha sociedade sen dominación, unha auténtica democracia de coidados mútuos. Os humanos aspiramos a vivir ben. Buscar o mútuo beneficio é o máis razonable porque indefensos non podemos sobrevivir.