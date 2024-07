Ya no hay diálogo social

HACE TIEMPO QUE NO EXISTE el diálogo social del que hacía ostentación Yolanda Díaz y parecía proyectarla como una política diferente, realmente dialogante. Ahora la ministra de Trabajo y Economía Social impone su criterio, pero no dialoga con la patronal; y los acuerdos en materia laboral son rubricados únicamente por Díaz y los sindicatos mayoritarios. Estos días, con motivo de la reducción de la jornada laboral, la CEOE muestra su descontento; y la Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) ha hecho público un duro manifiesto contra lo que considera el intervencionismo del Ejecutivo. Los sindicatos mayoritarios se limitan a dar la razón a la ministra; y asusta pensar que no consideren las posibles consecuencias para pequeños comerciantes, hosteleros, y trabajadores de sectores agrícolas y pesqueros, entre otros.

Porque a nadie se le escapa que no cesan de bajar sus persianas definitivamente muchas pequeñas empresas y comercios que daban vida a nuestras calles, o que nuestros hosteleros ni siquiera encuentran trabajadores en un sector tan necesario para la economía. Ni la ministra ni los sindicatos parecen tener en cuenta la singularidad de las empresas y de los distintos sectores, como el del turismo, el transporte, los servicios, o el agrario; ámbitos en los que la medida aparenta imprudente, cuando no inviable, considerando la falta de mano de obra que no les permite cubrir vacantes. Entretanto, a la mayoría de los profesionales de la administración pública la medida no les afectará, pues su jornada ya estaba por debajo de las 38,5 horas que se proponen para 2024, e incluso de las 37,5 previstas para 2025. También se ha opuesto la ministra a la posibilidad de cubrir la reducción de la jornada con horas extra o bolsas de horas adicionales; aunque a buen seguro habría trabajadores que, dada la inflación y el alza del coste de la vida, estarían más que dispuestos a llevar un dinero extra a sus hogares.

Muchos economistas consideran que reducir la jornada laboral a 37,5 horas podría equivaler a una subida salarial encubierta de un 6,25%, sin ni siquiera tener en cuenta la productividad de los diferentes sectores, y a sabiendas de que España no destaca en Europa en este aspecto. No se entiende que la vicepresidenta no tome en consideración las necesidades de productividad de las empresas y sus limitaciones de organización o, más bien, de reorganización del trabajo, pues una ley que busca mejorar la vida del trabajador podría tener el efecto contrario al deseado si surgen conflictos a la hora de planificar jornadas o turnos para adaptarse a la nueva jornada. Por no considerar, la ministra de Trabajo tampoco considera las reclamaciones de Inspección de Trabajo, que lleva tiempo denunciando la escasez de medios, y ahora anuncia que con los efectivos existentes no podrá velar por el cumplimiento de la ley de forma efectiva. Tampoco con ellos parece dialogar.

Los socialistas, a través del ministro de Economía Carlos Cuerpo, deciden ahora intervenir, y piden prudencia a la impulsiva Yolanda Díaz, reclamando consenso también con la patronal en la redacción e implementación de la ley. No sabemos si su entrada en escena se debe a que realmente desean un acuerdo consensuado, si obedece a que vislumbran posibles consecuencias adversas de la futura ley, o si se trata del temor a no contar con los votos de sus socios de Junts y del PNV durante la tramitación de la norma en el Parlamento. Pero la todavía líder de Sumar tiene prisa porque no puede permitirse perder el poco protagonismo que le queda tras las derrotas electorales. Su actitud, salvo novedad en la propuesta que presentará hoy, se antoja peligrosa para empleadores y muchos trabajadores, porque su empeño en “abolir el trabajo” los podría llevar a “malvivir sin trabajar”.