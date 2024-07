O escritor na súa patria

VIAXAMOS A MONDOÑEDO de mañá cedo a profesora Rocío Carolo e máis eu, mergullándonos na brétema, para participar nos “III Encontros Álvaro Cunqueiro”, curso de verán da USC que dirixe o profesor e crítico literario Armando Requeixo. Puidemos chegar malamente para o acto inaugural, pero si escoitamos enteira a conferencia inaugural de Xesús Alonso Montero, sempre dono da palabra, así como a xenerosa presentación do poeta, profesor e cunqueirián de honra 2024, Claudio Rodríguez Fer.

Preguntaranse, con razón, que fan dous filósofos nun curso dedicado a un dos grandes escritores da nosa terra en galego e castelán. Podería dicirlles que na miña Crónica viva do pensamento galego, reeditada en 2020, dediquei dos breves capítulos a Cunqueiro. Un titulado “A cara oculta da realidade” e outro “O incerto señor Cunqueiro”.

Estaba convencido daquela, e sígoo estando hoxe, más de vinte anos despois, de que a filosofía non só viaxa en grosos tratados metafísicos, senón a través da literatura. Non de calquera, claro, senón daquela máis creativa, que non se arreda de pensar ao home e á realidade de xeito imaxinativo.

Para min Cunqueiro é, abofé, un pensador metafísico, aínda que a súa visión da realidade nola conte a través de relatos e dramas ateigados de mitos literarios e personaxes de ficción que crean mundos posibles, alternativos á realidade plana da vida cotiá.

Pensen, por exemplo, nas dúas preguntas que os escritor mindoniense se formula ao comezo de O incerto señor don Hamlet: “¿Pode un home, ao mesmo tempo, ser e non ser? ¿Cantos homes son precisos, no escuro, pra faguer na luz un soio home verdadeiro?” Aínda que desafíe as leis da lóxica racional, Cunqueiro dálle unha reviravolta ao dilema de Hamlet e asegura na Escena primeira que “un home é el mesmo, e asemade unha grea de homes”.

Esta é a grandiosidade do Cunqueiro pensador, ao que lle gustaba profundar a seu xeito, soñando mundos posibles para remover todas as nosas seguranzas. Un escritor que só pode comprenderse plenamente nesa cidade máxica, envolta na néboa do misterio que se chama Mondoñedo.