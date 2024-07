O nacionalismo escocés perde polo momento a hexemonía

As eleccións estatais do Reino Unido do 4 de xullo déronlle unha reviravolta á representación da nación escocesa no Parlamento de Westminster. No 2019 os nacionalistas do SNP quitaban 48/56 escanos co 45% dos votos. Agora quitaron só 9/56 co 30%, mentres os laboristas medraron do 18,7% ao 35,7% (34,5% na Inglaterra), rendibilizando extraordinariamente o sistema maioritario por distritos uninominais vixente ao pasaren dun só membro escocés no Parlamento británico (MP) a 37/56 MP. Menos de 125.000 votos determinaron os 28 deputados de diferenza (50% dos MP elixidos na Escocia toda ) cos nacionalistas. Mentres, os liberais demócratas obtiñan 6/56 MP, 2 máis ca no 2019, cun 9,7% de votos (soben dúas décimas) e os conservadores perderon só un MP, acadando 5/56 malia baixar do 25,1% dos votos de 2019 ao 12,7% do 2024, decimados polo Reform UK de Farage.

Mais a certa solidez aparente do chan electoral do SNP non ha agachar a gravidade do seu resultado. Porque o manifesto electoral do SNP, diante do rexeitamento do goberno tory de Westminster, confirmado polo Tribunal Supremo do Reino Unido, á autorización dun novo referéndum de independencia nos últimos meses de 2023, convocou á cidadanía escocesa a se pronunciar nestas eleccións pola independencia, a xeito de eleccións plebiscitarias, votando as candidaturas do SNP este último 4-X. Malia que as enquisas outórganlle un mínimo dun 45% de apoio á independencia (mesmo as últimas enquisas sinalaban porcentaxes do 52-53%), a cidadanía desouviu o chamado dos nacionalistas, que perderon medio millón de votos. Votos que semella ficaron na abstención, pois que a participación do 2024 baixou ao 59,2% dende o 67,7% do 2019. Un fenómeno semellante ás xerais británicas de 2017, cando por mor da abstención nas bases nacionalistas diminuiu os seus 56/59 deputados de 2015, co 50% dos votos aos 38/56, co 36,7% dos votos.

Velaí o grave divorcio entre o nível da vontade independentista do país (ben superior ao do referéndum de setembro de 2014) e o voto ao SNP. Velaí a desafección entre a Escocia que quere camiñar de seu e unida á Unión Europea, do que até de agora constituía a súa ferramenta política-SNP, que abondo ten demostrado a súa utilidade até que deixou de facelo.

Sen dúbida o cerne da cuestión está na pasada xestión da antiga first minister Nicola Stugeon á fronte do executivo escocés e do partido (outubro 2014-febreiro 2023) e a súa demisión por mor das pegadas racionais de corrupción que atinxían á súa parella, para maior gravidade vencelladas a unha recadación de fondos para a campaña da independencia. Tamén na desconsideración ás bases territoriais e sectoriais do movemento a prol dunha xestión de goberno moi delongada que caeu na burocratización. Ou na falla de aproveitamento das oportunidades para un novo referéndum de independencia que deitaron o brexit adoptado no 2016 contra a decisión da cidadanía escocesa e os éxitos electorais de 2015 e 2019, nas xerais do Reino Unido e no 2021, nas escocesas, sempre vencelladas a decisións plebiscitarias a prol da independencia que reclamaba Stugeon.

As analistas dubidan que o actual first minister John Swinney, antigo viceprimeiro ministro con Salmond e Stugeon, poida dirixir a refundación que precisa o SNP. Do que non hai dúbida é que o movemento nacionalista escocés (con cada vez máis efectivos fóra do perímetro do propio SNP) conta con homes e mulleres que son quen a facer esta refundación. Cómpre que o fagan a xeito, sen se enganar a si propios.