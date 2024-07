A vueltas con la enseñanza

HACE UNAS SEMANAS el rector de Santiago me recibió con motivo de cumplirse cuarenta años de mi elección como primer rector democrático de la Universidad de Santiago, acompañado por los equipos rectorales. En dicha reunión hablamos de lo divino y de lo humano, pero hubo dos temas en los que concentramos nuestra atención en el diálogo con el rector. Empezamos por la Inteligencia Artificial y sus repercusiones en la enseñanza y en la investigación en la Universidad. La discusión sobre su inmenso poder de transformación, conjuntamente con la dificultad de hacer previsiones sobre los cambios y transformaciones que va a llevar consigo, nos condujo a discutir sobre la enseñanza previa a la Universidad, que es cuando se ponen las bases generales para después poder adaptar y afrontar los diferentes cambios y novedades que surgen inexorablemente, entre ellos los provenientes de la Inteligencia Artificial.

En la enseñanza se hace hincapié en muchas cosas y no se presta tanta atención a aspectos fundamentales porque parecen triviales y no lo son. Por ejemplo, saber leer. Un gran número de personas no saben leer. En efecto, si después de leer un párrafo en voz alta, se pregunta que es lo que ha leído, se constata que muchos no lo saben. Incluso bastante alumnos universitarios.

Además de leer, otra carencia notable es hablar en público, denotando una incapacidad de expresarse y de estructurar un pensamiento propio, de tal manera que al decirlo, se pueda entender. Probablemente porque no se entiende bien lo que se quiere expresar.

También hablamos que referente a las Matemáticas elementales, los mismos problemas que tenía la enseñanza española hace cincuenta años se siguen teniendo. Entre 11 y 13 años aparecen problemas elementales, que requieren un primer esfuerzo para la abstracción y su aplicación a situaciones concretos. Son los clásicos problemas, como los siguientes: si Pedro tiene el doble de edad de su hijo y la suma es 90, cuantos años tiene Pedro. O, si un producto vale 6 euros y si se compran dos el segundo se oferta con un 40% de rebaja, se deben comprar los dos o simplemente el de otra marca que vale la unidad 4.70 eur.

Desgraciadamente muchos alumnos se atrancan en estos problemas y no se les ayuda suficientemente para superar esas dificultades. Alumnos inteligentes se pueden atrancar ahí si no tienen ayuda. Prácticamente todos los alumnos son capaces de resolver ese tipo de problemas si se les ayuda. Para ello es necesario que quienes les ayuden sepan hacerlo y no les enseñen a repetir los problemas tipo. La exigencia sobre ello en las escuelas de formación del profesorado debía ser tal que todos sus graduados saliesen sabiendo hacer esos problemas.

Estos son algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza que son los que ponen las bases posibles para afrontar los cambios radicales que va a promover la Inteligencia Artificial.