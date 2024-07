Los peligros del edadismo

TANTO JOE BIDEN, como Donald Trump, Edmundo González, o Jean-Luc Mélenchon superan los setenta años. Todos ellos aspiran a gobernar sus respectivos países. Y se da la circunstancia de que todos están siendo también cuestionados por su avanzada edad, siendo el caso de Joe Biden el más notorio. La sociedad debería pararse a reflexionar sobre los peligros asociados a la discriminación por cuestión de edad, o ‘edadismo’, que se detecta hoy día en determinados ámbitos. Por un lado, es bien sabido que la esperanza de vida sigue en aumento en las sociedades más desarrolladas, de tal forma que no debería sorprendernos que cada vez sean más los hombres y las mujeres que a una edad avanzada puedan y quieran poner su experiencia al servicio de la comunidad. A nadie se le escapa la importancia de la experiencia y la sabiduría acumuladas gracias a las vivencias y el paso de los años. No tenemos más que pensar en las figuras cumbre del pensamiento y la investigación, e incluso en nuestros grandes empresarios, quienes hacen buenos los conocidos refranes “el saber lo da la ciencia y los años la experiencia” y “la experiencia es la madre de la ciencia”. Se trata de un valor que una sociedad que se precie debe tomar en consideración. Incluso deberíamos agradecer la generosidad que supone el deseo de muchos mayores de seguir contribuyendo a hacer nuestro mundo mejor.

Por otro lado, tenemos a quienes prefieren fijarse en lo que, en muchos casos, no es más que una fecha en el documento nacional de identidad. Éstos tienden a priorizar la juventud y la apariencia, aunque ello conlleve asumir y favorecer la inexperiencia, la ligereza, e incluso la osadía. Nicolás Maduro considera a su opositor Edmundo González Urrutia demasiado viejo, siguiendo el discurso de un Trump que se empeña en señalar la senectud de Biden, pese a la corta diferencia de edad que los separa. De poder votar en Venezuela o en Estados Unidos, muchos no descartaríamos a González o a Biden sólo por su edad. Es bien sabido que el Gobierno de un país no se asienta en una mera figura, sino en ideas, en un programa, un Ejecutivo, y un sinfín de asesores. No debería ser suficiente ganar un debate televisado sin titubear, caminar más ligero, o ganar un partido de golf, para elegir a un candidato. Si me apuran, hasta parece más honesto ver el cansancio físico y las confusiones de Biden, que la osadía, los engaños y las amenazas que enarbola el vigoroso Trump y que pueden poner en peligro incluso la estabilidad mundial.

Es cierto que tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata podrían haber valorado candidatos alternativos, de mediana edad; pero ninguna de las dos formaciones lo ha hecho, y entre los nombres que iban surgiendo, muchos se han ‘autodescartado’, quizá por no tener suficiente experiencia o, simplemente, por falta de generosidad y capacidad de sacrificio. También hay ejemplos, incluso en nuestro país, de políticos jovencísimos sin experiencia alguna que, con una osadía sin límites, se convirtieron en líderes de sus formaciones, e incluso formaron parte del Gobierno de España. Pues bien, ya hemos comprobado cómo fueron desapareciendo de la escena pública antes de tiempo en unos casos y, en otros, como consecuencia de la falta de esa prudencia que sólo la vida nos proporciona tras la acumulación de vivencias y una formación adecuada. Este debate en torno a la edad nos trae a la mente aquella anécdota en la que el conde de Buren, al ver cojear a Carlos V debido a la gota que padecía, le dijo: “Señor, el imperio cojea”; a lo que el rey y emperador respondió: “No son los pies los que gobiernan, sino la cabeza”. Y la cabeza de un Gobierno la conforman una ideología y un programa que van más allá de su líder.