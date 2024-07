Los colores de la Selección Española

DA GUSTO VER LA FOTO de la Selección Española de fútbol. Si la ponemos al lado de otras como la francesa, la inglesa, o la alemana, nos permite comprobar cómo somos una sociedad transcultural, al igual que el resto de los países avanzados de nuestro entorno. Muchos de los jóvenes que forman parte del actual combinado español, o han formado parte del mismo en convocatorias anteriores, son un claro ejemplo del éxito de la coexistencia en nuestro país. Pero más que orgullosos de los jóvenes Lamine Yamal, Nico Williams, Alejandro Balde, Rodrigo Moreno, etc., deberíamos estarlo de sus progenitores, algunos de los cuales llegaron a España huyendo de la miseria y la violencia, y se integraron en nuestro país, contribuyendo al progreso de nuestra nación y sacando adelante a sus familias. Eso es lo que muchos vemos cuando presenciamos los éxitos de sus hijos en España, en Francia, en Reino Unido, o en Alemania. Sus vidas demuestran que sí se puede salir adelante siempre que las circunstancias y el contexto favorezcan la verdadera integración. Y está en manos de nuestros gobernantes nacionales y autonómicos proporcionarles la adecuada recepción, cobijo, formación y ayuda, incluso económica.

Por eso no deben pasarse la pelota o echarse las culpas el PSOE y el PP en materia inmigratoria, porque la ciudadanía a pie de calle ni cree ni participa de esos rifirrafes sin otro sentido que el interés político. Esto no va de un partido u otro, sino de todos, también de los ciudadanos. Debemos entender que estamos hablando de seres humanos en situaciones excepcionales, trágicas. No son una mera sigla (‘MENAs’), sino “menores extranjeros no acompañados”, individuos con derechos y deberes, forzados por necesidades de diverso tipo a abandonar familia, hogar y cultura. Y tanto en Galicia como en el resto de España sabemos lo duro que es abandonar la tierra obligados por motivos económicos o políticos. Todas las comunidades, Cataluña incluida, y todos los partidos políticos, Junts y Vox también, han de asumir que se trata de un tema de derechos humanos. Hablamos de una solidaridad de carácter obligatorio, sancionada por Naciones Unidas; y no de un capricho, un afán de buenismo, o un programa electoral. Es cierto que no es sencillo un reparto equitativo de los menores por comunidades, ni siquiera adjudicar una ayuda económica fija a cada una de las que se muestren receptivas al reparto.

Ya nos gustaría ver al Gobierno central sentado con los distintos presidentes de las comunidades planificando la ‘recepción’ (pues ‘reparto’ resulta un término casi despectivo hablando de jóvenes), el alojamiento, el cuidado, la formación, la educación, y la inserción laboral de esos menores. Todas estas cuestiones dependen de factores como la densidad poblacional, la existencia de recursos humanos (educadores, sanitarios), o la disponibilidad de espacios adecuados y centros de formación; y eso debe pactarse conjunta y racionalmente, sin reproches ni titulares en los medios que muestren una utilización política de los seres humanos. Si nuestros gobernantes se preocupasen y ocupasen de un asunto tan urgente, a buen seguro veríamos con orgullo a muchos más jóvenes triunfar con los colores de nuestra bandera, como hoy ya están haciendo Lamine Yamal, o Nico Williams. Siempre habrá quien venga a nuestro país a hacer el mal, quien encuentre difícil o imposible integrarse. Pero, no nos engañemos, también entre los nacionales hay y habrá quien se desvíe del camino de la convivencia y la legalidad. El propio racismo por razón de color de piel, género, clase, u orientación sexual, son muestras de esa falta de integración; lacras para la convivencia que una sociedad avanzada como la nuestra debe evitar y rechazar siempre.