A Eurocopa e o libre albedrío

UN BO amigo e eu viamos o partido que enfrontaba a España e Alemaña na Eurocopa. Estabamos en Cacabelos, na terraza dunha cafetería. Retransmitíano na 1 de TVE. Noutra terraza próxima reproducíase a mesma escena. Na rúa oíanse máis “uf” que “ui”. De súpeto, os da outra terraza gritaron “gooooooool!” e comezaron a abrazarse como tolos. Mirámolos estrañados e seguimos ao noso, pensando, polo menos eu, que se trataba dunha broma. Uns dez segundos despois Dani Olmo meteu o primeiro gol de España, tras un pase soberbio de Yamil. Alborozo agora na nosa terraza, pero tamén perplexidade ao caer na conta de que os outros viran o gol antes que nós. Para ser precisos, oírano antes, a través dun transistor.

Que decepción! Só estabamos a uns poucos metros dos nosos veciños, pero a unha eternidade no fútbol. Despois pensei que podería ser peor. Se o partido se xogase en Plutón, tardariamos horas en saber como acabara. É máis, en ocasións ata nos viña ben que o silencio na outra terraza nos anticipase o desenlace cando os alemáns achegábanse con perigo á portería de Unai. Para ben ou para mal, oíamos o futuro.

Isaac Newton consideraba que de ser coñecidas a posición e a velocidade dun obxecto nun instante e todas as forzas que actúan sobre el despois, sería posible predicir o seu movemento ao longo do tempo. Tamén podemos pensar, e non é descartable que así sexa,

que, se coñecésemos ata o mínimo detalle dun cerebro e de todo o que nel ocorre, poderiamos predicir o seu pensamento futuro fronte a calquera estímulo procedente do resto do corpo ou do exterior. Uso aquí pensamento para indicar a actividade cerebral en cada instante, algo que non é nin o significado que o dicionario dá á palabra, nin a súa semántica máis común, que só fai referencia aos procesos cognitivos conscientes.

Se así fose, en todo caso, non existiría o libre albedrío. O filósofo Schopenhauer consideraba que unha persoa pode facer o que quere, pero non pode elixir o que quere, e moitos neurocientíficos prestixiosos negan o libre albedrío, ou polo menos albergan serias dúbidas de que exista.

Fai algo máis de catro décadas Benjamit Libet realizou uns experimentos asombrosos que tentaron poñer a luz da ciencia neste asunto. Libet demostrou, aparentemente, xa que os seus mesmos experimentos e resultados seguen estando en discusión, que a decisión de mover a nosa man para apuntar co dedo a un obxecto concreto faise consciente algún tempo despois de que o noso cerebro tome tal decisión.

Agora non teño nin espazo nin tempo para ir máis aló, pero volverei tratar outro día a consciencia e o libre albedrío. Retomo, iso si, a anécdota do principio, pensando que quizais o noso cerebro dálle sentido e fainos conscientes daquilo que realmente xa ocorreu, do mesmo xeito que na televisión viamos como presente o que xa fora.

Do mesmo xeito que as reaccións dos nosos veciños permitíannos saber o máis relevante do que nos iamos a atopar despois na televisión (se a xogada que agora comezaba pouco máis aló do medio campo terminaría ou non en gol ou se xa se pitou o final do partido, aínda que na televisión seguisen xogando), a neurotecnoloxía poderá ler nun cerebro e saber antes que o seu “dono” se este decidiu apertar ou non o gatillo.