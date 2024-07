Assange al fin pudo dormir

DICE JULIAN ASSANGE que su nueva situación legal como hombre libre tras 12 años de reclusión en Reino Unido no altera sus principios ni sus valores. Lo dijo desde Camberra, capital del país que le vio nacer, y al que regresó a finales de junio tras llegar a un acuerdo doloroso con el departamento de Justicia de Estados Unidos, por el cual se veía forzado a declararse culpable de violar la Ley de Espionaje de 1917 a cambio de su libertad. Este pacto hará que Assange pueda dormir sin el temor a ser extraditado a EE.UU. para ser juzgado allí de 18 delitos. Recordemos que el editor y cofundador en 2006 de WikiLeaks fue acusado de publicar entre 2010 y 2011 datos secretos del Gobierno estadounidense filtrados por el analista del Ejército Bradley Manning. Hablamos de 250.000 documentos ‘clasificados’ que impactaron de lleno en el departamento de Estado. Se trataba de ‘papeles’ relevantes con informaciones de las que se hicieron eco cabeceras tan prestigiosas como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, o El País.

Estos medios en primera instancia, y otros muchos después, reconocieron la labor valerosa y desafiante de Assange, advirtieron del peligro que semejante tarea llevaba asociado, y reivindicaron el derecho de los ciudadanos a estar informados de aquellas acciones gubernamentales que pudiesen afectarles. Yo mismo describí en su momento la labor del hoy denominado ‘exhacker’ como un “ejercicio periodístico basado en la investigación y el compromiso con la opinión pública” (“Julian Assange como emblema”, ECG 26/02/2024), incluso protegido por la Primera Enmienda de 1791. Por eso, si bien hoy celebro la renovada libertad que disfruta Assange, también lamento el peligroso precedente que se ha creado para la prensa. El hecho de que el editor australiano de 53 años haya tenido que asumir su supuesta culpabilidad para obtener la libertad subvierte el principio de veracidad, al tiempo que demuestra la facilidad con la que, incluso a través de decisiones judiciales, se puede contribuir a la desinformación. Reporteros Sin Fronteras celebra la liberación, al tiempo que considera lo acontecido en torno a Assange “un precedente profundamente alarmante”.

Así pues, si ahora Assange decide aceptar haber conspirado para cometer acciones catalogadas de espionaje, es sólo para lograr su merecida libertad; porque la ‘verdad’ es que lo único que hizo fue filtrar a la sociedad pruebas de supuestos crímenes de guerra, incluidas misiones que atentaban contra los derechos humanos. De hecho, la mayoría de las informaciones publicadas en WikiLeaks fueron contrastadas por diversos medios de comunicación, para ver si cumplían los códigos deontológicos del más riguroso periodismo de investigación. Versaban sobre misiones aparentemente ilegales llevadas a cabo por el Ejército de EE.UU. Desde decisiones “sobre Irán y China, a acciones contra civiles en las contiendas de Irak o Afganistán, e incluso a decisiones reprobables que incluían la coacción a diversos gobiernos”. Assange llevaba cinco años aislado 23 horas al día en una celda de apenas seis metros cuadrados en la prisión londinense de Belmarsh, y antes había estado recluido siete años en la embajada de Ecuador de la capital británica. Ahora el periodista se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de cárcel en EE.UU. De ahí su decisión de declararse culpable a cambio de permutar la posible sentencia de prisión en EE.UU. por los años que ya llevaba privado de libertad. A fin de cuentas, apenas le quedaba quizá acudir a Estrasburgo y esperar el fallo favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Celebro la alegría de la izquierda global, a la que se han unido también muchas derechas, y hasta varios republicanos en EE.UU.