Balas sobre Butler

CON TANTO énfasis en el deporte (las alegrías andan escasas en todo lo demás, y se comprende que venga bien algo de épica), con un verano poco azul pero muy deportivo, el tiroteo en el mitin de Trump me sorprendió más allá de la sobremesa, embebido en gestas futuribles y, sí, en un poco de siesta.

Un mitin se parece a otro como un huevo a otro huevo, más en el caso de Trump, que repite mucho las mismas frases (lo hacen todos), los mantras que los asesores le lían a la cabeza, y todo en ese escenario festivo de casas bajas, monovolúmenes grises, granjas próximas, bancadas portátiles, y banderas muy gigantes, como suele ser en los decorados norteamericanos. Crees que podrían sacar una barbacoa en cualquier momento: quizás lo hagan a veces.

Himnos, gorras rojas de tractorista (pero que hablan de hacer América grande otra vez), y muchos móviles grabando, para inmortalizar y tal. Es el lugar perfecto y quizás también un escenario típico para el votante trumpiano, que triunfa en comunidades con apego al rural. Mi hijo me alertó y, mientras me desperezaba, puse algunos canales norteamericanos, también la BBC, donde se repetían en bucle y quizás a cámara lenta las imágenes del tiroteo que alcanzó a Trump en una oreja. El intento de asesinato del magnate (y expresidente) norteamericano acaparó todos los directos de inmediato, pobló los informativos urgentes, desató muchas especulaciones y también activó, más aún si cabe, los móviles de los asistentes al mitin. Para qué negarlo.

Ahora, varias horas después, los especialistas de la cosa dicen que ese atentado entraba dentro de lo posible. Estados Unidos ha presumido siempre de su sistema político, en el que demócratas y republicanos se han turnado históricamente, aunque, la otra tarde, de inmediato volvimos a Dallas, donde acabaron con Kennedy (quién no ha visto mil veces esas imágenes, o su reflejo en el cine), y también a Washington, en 1981, cuando dispararon a Reagan. Por no ir mucho más lejos en el tiempo, empezando por Lincoln.

Ese alto riesgo de graves atentados se ha multiplicado, dicen, por la gran polarización del espectro político americano, por el aumento de los mensajes de odio y, cómo no, por la presencia masiva de las armas en sociedad de aquel país (hay más armas que habitantes). No es una cuestión baladí, por más que la mayoría de los políticos, por intereses a menudo electorales, pasen de puntillas sobre el tema. No se trata de volverse hacia Trump, ahora que ha sufrido un ataque intolerable, y recordarle su escasa crítica hacia los que defienden la posesión de armas como una manifestación de la libertad individual. Pero estaría bien que este hecho desgraciado le hiciera meditar un poco. En política, hay veces que cambiar de opinión puede ser muestra de inteligencia, aunque se confunda la integridad con el inmovilismo.

Las imágenes y las fotografías del execrable atentado han dado la vuelta al mundo, como cabía esperar. Trump ensangrentado, rodeado de policías, levantando el puño airado entre los brazos que le protegen, con un cielo azul al fondo y el vuelo de la bandera norteamericana. Mediáticamente, insuperable. Nadie quiere un cartel así, por supuesto, pero lo cierto es que se verá catapultado a una victoria segura (si es que no lo era ya). Ignoro si los demócratas, y sobre todo Biden, creen todavía en una remontada. No es que no haya razones para que Trump pierda (de hecho, nunca hizo ascos a la polarización, esa peligrosa herramienta populista). El germen de la violencia (hasta se ha hablado del miedo a una guerra civil) está muy presente y Trump, que ha sido tantas veces muy poco elegante en sus alegatos, por no hablar del triste recuerdo del asalto al Capitolio de algunos de sus partidarios, debería entender que en política no todo vale.

Nada justifica esta atrocidad (que se ha llevado por delante a dos personas), y sólo por eso es necesario negarse a inflamar a la ciudadanía con el lenguaje del odio. Una sociedad armada, por otro lado, no parece la ideal para que triunfe el espíritu de la concordia, que ha de ser el espíritu de la democracia.